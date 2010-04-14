تقویم فرهنگی شیراز تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان در اولین جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در سال جدید با اشاره به مصوبه دور سوم سفر هیئت دولت در خصوص پروژه های فرهنگی استان فارس گفت: تهیه تقویم فرهنگی استان فارس انجام کلیه فعالیتهای فرهنگی را در چشم انداز شفاف، مشخص خواهد کرد.

وی ایجاد هماهنگی و انسجام دستگاه ها و دریافت کنندگان خدمات فرهنگی در استان را از اهداف تقویم فرهنگی استان دانست و افزود: تقویم فرهنگی شیراز به عنوان الگو و نقشه فرهنگی برای سایر شهرستانها ابلاغ خواهد شد.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری فارس با اشاره به اینکه تدوین این نقشه فرهنگی، نحوه تخصیص یک هزار میلیارد تومان اعتبار فرهنگی استان را در پروژه های کلان سخت افزاری و نرم افزاری مشخص خواهد کرد، افزود: با ارائه این مدل که برای نخستین بار در کشور اجرا می شود انتظار داریم برنامه های فرهنگی استان به یک اتاق فرمان مجهز و از انسجام حرکتی مطلوب برخوردار شوند.

استاندار فارس در این جلسه تاکید کرد: با شفاف سازی و پیگیری، مصوبات سفرهای رئیس جمهوری در جلسات مدیران با دلسوزی پیگیری و اجرا شود.

روح الله احمد زاده با تاکید بر انجام کار تیمی برای اجرای پروژه ها گفت: در بررسی ضعف و نواقص عدم اجرای برخی از مصوبات قصد مچ گیری نداریم و همه مدیران باید با احساس دلسوزی، نواقص یکدیگر را رفع کنند.

وی با اشاره به پروژه های متعدد فرهنگی و عمرانی استان افزود: شورای فنی و برنامه ریزی استان با برگزاری جلسات کارشناسی و فشرده باید به عنوان چاشنی و مکمل اجرای مصوبات سفرهای ریاست جمهوری، نقش آفرینی کند.

استاندار فارس انتظار مردم و مسئولان از استاندار را برای ایجاد تعامل و رایزنی با مقامات عالی کشور در خصوص پیشرفت هرچه بیشتر استان فارس یک انتظار بجا و منطقی دانست و از مدیران استان خواست با ایجاد ارتباط مستمر با رؤسای دستگاه ها و وزارتخانه مربوطه نهضت ارتباط را در استان آغاز کنند.

وی خطاب به مدیران افزود: اگر بخواهیم در استان بنشینیم و انتظار داشته باشیم مشکلات حل شود این اتفاق رخ نمی دهد.

احمدزاده بیان کرد: تعدد نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از ظرفیتهای موثر و مثبت استان است که در صورت ایجاد پل ارتباطی مناسب با شبکه ارتباطی مدیران، شکوفایی استان را به دنبال خواهد داشت.

استاندار فارس با تاکید بر شفاف بودن ارتباط مدیران با نمایندگان مجلس گفت: در چارچوب تحقق منافع مردم در حوزه های انتخابیه نمایندگان و منویات مقام معظم رهبری در خدمت رسانی صادقانه به مردم، حداکثر تعامل را با نمایندگان برقرار می کنیم.

این جلسه به صورت ماهیانه و با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان تا نهایی شدن مصوبات ابلاغی برگزار خواهد شد.