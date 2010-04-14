7 امام جمعه جدید منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای از سوی حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، صادر شد، حجج اسلام آقایان عبدالله محمدی، محمد شیخی، سید مهدی مصطفویان، سید سجاد موسوی، مسعود سرافراز، حسین صابری و سید محمد موسوی، از طرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) به ترتیب به امامت جمعه شهرستان آبادان (خوزستان) و بخش های وشمگیر "انبار الوم" (گلستان)، روداب (کرمان)، جزیره هرمز (هرمزگان) پیر بکران (اصفهان)، احمد آباد اردکان (یزد) و بن (چهارمحال بختیاری) به مدت سه سال منصوب شدند.