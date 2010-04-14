بهره برداری از طرح تولید نانو الماس در شش ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار زند مدیرعامل شرکت گسترش مواد پیشرفته سازمان گسترش با اعلام این خبر افزود : پودر الماس در اندازه نانو با مشارکت یک شرکت بلاروسی برای نخستین بار در کشور تولید می شود که مصارف فراوانی در صنعت به ویژه به عنوان افزودنی روغن موتور دارد.

وی تصریح کرد: نانوالماس ها سبب کاهش مصرف سوخت خودرو، کاهش استهلاک موتور، افزایش عمر روغن موتور و افزایش عمر قطعات موتور خودرو می شوند.

زند ادامه داد: تاثیر افزودن یک واحد (100 سی سی) نانو پودر الماس به روغن تا سه دوره تعویض روغن در موتور خودرو باقی می ماند و هزینه های استهلاک خودرو را به مراتب کاهش می دهد.

مدیرعامل شرکت گسترش مواد پیشرفته در خصوص سایر پروژه های این شرکت گفت: طرح تولید منیزیم با ظرفیت 6 هزار تن در سال در مناطق محروم استان لرستان در سازمان گسترش به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت شرکت قرار دارد.

زند همچنین طرح تولید مخزن CNG با ظرفیت سالانه 50 هزار سیلندر در مناطق محروم خراسان جنوبی و همچنین تولید سالانه 500 تن جوهر چاپگر با دانش فنی بومی در زنجان را از دیگر طرح های سازمان گسترش برای توسعه مناطق محروم ذکر کرد.

شرکت گسترش مواد پیشرفته از جمله شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که با ماموریت توسعه همه‌جانبه صنایع مرتبط با مواد پیشرفته در سطح کشور مطابق با معیارهای جهانی در زمینه‌های رقابت‌پذیری، تجاری‌سازی، توسعه دانایی و توسعه فناوری ایجاد شده است.

این شرکت به منظور اجرای استراتژی های ایدرو در راستای سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته در شاخه مواد مهندسی فعالیت می کند و از اقدامات انجام شده می توان به مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در طرح هایی از جمله الیاف کربن، سرامیک های مغناطیسی، مفتول های مغزدار، کاتالیست‌های آلومینا، لنت ترمز کامپوزیتی، گازهای سردکننده و کامپوزیت‌های چوب پلاستیک اشاره کرد.