این روند آلوده برایتان سرانجام خوبی ندارد/ پنج فینال دیگر پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت روز چهارشنبه ضمن بیان این مطلب به دیدار روز سه شنبه سپاهان برابر الشباب عربستان اشاره کرد و گفت: ایجاد و خلق زیاد موقعیت های متعدد گل ستودنی است اما امیدوارم سپاهانی ها در دیدارهای آتی در موقعیت های گل حریص تر و دقیق تر عمل کنند تا خیالشان را از کسب3 امتیاز در هر دیدار راحت باشد.

وی ادامه داد: هوارادان سپاهان در بازی سه شنبه یک روز بیادماندنی را آفریدند و با تشویق های محکم شان بهترین تکیه گاه برای بازیکنان بودند، ضمن اینکه دست اندرکاران ستاد آسیایی باشگاه نیز باعث شدند تا دیدار با الشباب در کمال نظم و انضباط برگزار شود.

وی با اشاره به سایر مسابقات سپاهان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما یک فینال حساس برای صعود از گروه سوم و 4 فینال هم برای قهرمانی لیگ برتر ایران داریم که همه مجموعه سپاهان برای این نبردهای حساس و حیاتی آماده هستند تا با موفقیت در این دیدارها باز هم هوادران مان را خوشحال بیبینیم و سپاهانی ها نتیجه زحمات خود در این فصل را به خوبی دریافت کنند.

ساکت در بخشی دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکره برخی از باشگاه با بازیکنان تیم فوتبال سپاهان گفت: اقدام زشت و آلوده برخی باشگاه ها و عوامل مربیان برخی تیم ها که حتی وضعیت شان برای فصل آینده مشخص نیست با توجه به اینکه 4 هفته تا پایان لیگ باقی مانده است، برای ما مشخص شده است و به آنان هشدار می دهیم که ادامه این روند آلوده و نخ نما برای آنها سرانجام خوب و خوشی ندارد.

وی اضافه کرد: این سیاست های سیاه و کثیف همه ساله وجود داشته و قطعا با توجه به نمایش درخشان این فصل سپاهانی ها باشگاه های دیگر با اجرای این پروژه به دنبال ایجاد التهاب در اردوگاه سپاهان هستند که در این باره به بازیکنانمان گفته ایم که فریب این برنامه ها را نخورند و مطمئنم که این تحرکات تاثیری در تداوم درخشش سپاهانی در مسابقات پیش رو نخواهد داشت.