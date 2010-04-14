به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره تحریم های احتمالی غرب علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم ها پدیده تازه ای نیست و ما برای مقابله با آن هیچ مشکلی نداریم، ضمن آن که بیش از 30 سال است که با تحریم های خصمانه مقابله و مبارزه کرده ایم.

وی درباره کاهش صادرات نفت به چین اظهارداشت: این مطلب صحت ندارد، ما روابط خوبی با چین داریم و میزان مبادلات نفتی ما همانند گذشته است.

میرکاظمی تصریح کرد: البته به دنبال رکود اقتصادی در جهان، تقاضا برای نفت خام و فرآورده ها نیز کاهش پیدا می کند، زیرا کشورها زمانی که برای مصرف و واردات خود برنامه ریزی می کنند، ابتدا رشد اقتصادی خود را محاسبه و بر اساس آن اقدام به خرید نفت و فرآورده های نفتی خواهند کرد؛ از این رو طبیعی است در زمان رکود اقتصادی، شاهد کاهش واردات نفت از سوی کشورهای خریدار باشیم.

وزیر نفت در باره این خبر که چین به دلیل فشارهای آمریکا، نفت مورد نیاز خود را از عربستان تامین می کند، گفت: این خبر صحت ندارد و ما رابطه خوبی با چین داریم.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشب مبنی بر اینکه بودجه مصوب وزارت نفت در سال 89 چگونه است؟ گفت: بودجه امسال با کمک دولت، مجلس و دستگاه های نظارتی به گونه ای تنظیم شد که همه از آن راضی هستند.

وی تصریح کرد: بودجه نفت کاملا شفاف است ضمن آن که در این بودجه سهم نفت کاملا مشخص است و می دانیم در زمان تغییر قیمت ها چگونه باید عمل شود.

وزیر نفت در ادامه گفت: پیشنهاد وزارت نفت این است که قیمت گاز به گونه ای تصویب شود که شاهد حداقل 30 درصدی در کاهش مصرف بی رویه گاز باشیم تا امکان گازرسانی به نقاط باقی مانده کشور فراهم شود.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه هم اکنون مصرف گاز در کشور، بیش از استانداردهای جهانی است، تصریح کرد: قیمت کنونی گاز در بازارهای بین المللی حدود 370 تا 400 تومان در هر متر مکعب است و اگر قیمت 90 تومان برای هر مترمکعب گاز تعیین شود، باز هم این قیمت یک چهارم قیمت های بین المللی گاز خواهد بود.

وی در باره این پرسش که ما تولید کننده گاز هستیم و نباید قیمت ها را بالا ببریم، گفت: باید مصرف را کنترل کنیم، قرار نیست همه تولیدات داخلی را خودمان مصرف کنیم، ما باید با ارز حاصل از صدور گاز، اشتغال ایجاد و برای توسعه صنعتی و کشاورزی کشور تلاش و برنامه ریزی کنیم.