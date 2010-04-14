تعداد متقاضیان وام مسکن در بوشهر کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابراهیم فرزانه بعداز ظهر چهارشنبه به مناسبت دهه افتتاح حساب 100 حضرت امام (ره) در نشستی خبری با خبرنگاران افزود: سهمیه جهت پرداخت وام مسکن استان بوشهر سه هزار و 200 سهمیه است این درحالی است که تاکنون 2 هزار و 201 نفر برای دریافت وام معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد نیز که تاکنون به بانک ها معرفی شدند تعداد 707 نفر از آنان کارهای بانکی خود را انجام داده اند که بیانگر عدم آگاهی و یا عدم استقبال شهروندان استان بوشهر است .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به رایزنی هایی که با بانک ها صورت گرفته است، اظهار داشت: با هماهنگی های بسیار خوبی که با بانک ها داشته ایم، این وام ها با کمترین ضمانت ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .

فرزانه در خصوص دلایل عدم استقبال شهروندان از این طرح گفت: معمولاً فعالیت هایی که برای اولین بار در سطح کشور صورت می گیرد به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و گاها عدم آگاهی شهروندان با مشکلاتی اینچنینی مواجه می شوند .

وی ادامه داد: در سال 84 نیز طرحی با نام طرح ویژه مسکن روستایی به اجرا درآمد که به دلیل ناآگاهی شهروندان مورد استقبال قرار نگرفت اما هم اکنون این طرح با استقبال گسترده مردم مواجه شده به طوری که سالیانه تعداد 4 هزار نفر از مزایای این طرح بهره مند می شوند .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: متقاضیان مسکن مهر می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت، بدون سپرده گذاری از وام های موجود با کارمزد 4 درصد بهره مند شوند .

فرزانه با اشاره به رقابت سایر استان ها در جذب اعتبارات اظهار داشت: هم اکنون استان بوشهر در ساماندهی و تحویل زمین مقام دوم کشور را در اختیار دارد در حالی که در جذب اعتبارات و انعقاد قرارداد به دلیل عدم استقبال شهروندان استان در رده هجدهم الی نوزدهم قرار داریم .