فیلم جدید اسکورسیزی به شیوه سه بعدی ساخته می شود

به گزارش مهر از ورایتی فیلم سینمایی " اختراع هوگو کابره" به کارگردانی اسکورسیزی با فن آوری دیجیتال و به شیوه سه بعدی ساخته می شود.



استودیوی سونی تهیه کننده فیلم زمان اکران این فیلم را نهم دسامبر 2011 اعلام کرده است. " اختراع هوگو کابره" اقتباسی است از رمان پر فروش کودکان به همین نام نوشته برایان سلزنیک .داستان فیلم در سال 1930 در پاریس می گذرد و زندگی کودک یتیم 12 ساله ای به نام هوگو را روایت می کند که در یک ایستگاه متروکه قطار به زندگی مشغول است و می خواهد اختراع ناتمام پدرش را تکمیل کند.



فیلمبرداری این پروژه از ماه ژوئن ( خرداد) در لندن آغاز می شود و نخستین بار است که اسکورسیزی فیلمی در رویکرد کودک و نوجوان می سازد.



جان لوگان که فیلمنامه "هوانورد" را برای اسکورسیزی نوشته بود نگارش این فیلمنامه را نیز بر عهده داشته است.

