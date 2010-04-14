  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

فیلم جدید اسکورسیزی به شیوه سه بعدی ساخته می شود

فیلم جدید اسکورسیزی به شیوه سه بعدی ساخته می شود

مارتین اسکورسیزی فیلمساز نامدار آمریکایی فیلم جدید خود را به شیوه سه بعدی می سازد.

به گزارش مهر از ورایتی فیلم سینمایی " اختراع هوگو کابره" به کارگردانی اسکورسیزی با فن آوری دیجیتال و به شیوه سه بعدی ساخته می شود.

استودیوی سونی تهیه کننده فیلم زمان اکران این فیلم را نهم دسامبر 2011 اعلام کرده است. " اختراع هوگو کابره" اقتباسی است از رمان پر فروش  کودکان به همین نام نوشته برایان سلزنیک .داستان فیلم در سال 1930 در پاریس می گذرد و زندگی کودک یتیم 12 ساله ای به نام هوگو را روایت می کند که در یک ایستگاه متروکه قطار به زندگی مشغول است و می خواهد اختراع ناتمام پدرش را تکمیل کند.

فیلمبرداری این پروژه از ماه ژوئن ( خرداد) در لندن آغاز می شود و نخستین بار است که اسکورسیزی فیلمی در رویکرد کودک و نوجوان می سازد.

جان لوگان که فیلمنامه "هوانورد" را برای اسکورسیزی نوشته بود نگارش این فیلمنامه را نیز بر عهده داشته است.
 

کد مطلب 1064118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها