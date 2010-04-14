فیلم جدید اسکورسیزی به شیوه سه بعدی ساخته می شود

به گزارش مهر از ورایتی فیلم سینمایی " اختراع هوگو کابره" به کارگردانی اسکورسیزی با فن آوری دیجیتال و به شیوه سه بعدی ساخته می شود.
استودیوی سونی تهیه کننده فیلم زمان اکران این فیلم را نهم دسامبر 2011 اعلام کرده است. " اختراع هوگو کابره" اقتباسی است از رمان پر فروش کودکان به همین نام نوشته برایان سلزنیک .داستان فیلم در سال 1930 در پاریس می گذرد و زندگی کودک یتیم 12 ساله ای به نام هوگو را روایت می کند که در یک ایستگاه متروکه قطار به زندگی مشغول است و می خواهد اختراع ناتمام پدرش را تکمیل کند.
فیلمبرداری این پروژه از ماه ژوئن ( خرداد) در لندن آغاز می شود و نخستین بار است که اسکورسیزی فیلمی در رویکرد کودک و نوجوان می سازد.
جان لوگان که فیلمنامه "هوانورد" را برای اسکورسیزی نوشته بود نگارش این فیلمنامه را نیز بر عهده داشته است.
مارتین اسکورسیزی فیلمساز نامدار آمریکایی فیلم جدید خود را به شیوه سه بعدی می سازد.
به گزارش مهر از ورایتی فیلم سینمایی " اختراع هوگو کابره" به کارگردانی اسکورسیزی با فن آوری دیجیتال و به شیوه سه بعدی ساخته می شود.
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