کنفرانس تهران استراتژی آمریکا را تضعیف می کند/ ناکامی نشست واشنگتن

"پل اینگرام" با استقبال از تصمیم ایران برای برگزاری نشست "انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس" گفت : این اقدامات ایران به روشنی موجب ضعیف شدن استراتژی آمریکا برای شکل دهی ائتلافی علیه تهران شد.

وی در ادامه با اشاره به کنفرانس امنیت هسته ای که در واشنگتن برگزار شد گفت : شما مشاهده کردید که اوباما کنفرانس امنیت هسته ای خود را با هدف رسیدن به یک اجماع بین المللی علیه ایران برگزار کرد، اما در این مورد توفیقی به دست نیاورد.



قدرت های هسته ای گمان می کنند که تسلیحات هسته ای برای آنها اعتبار به همراه آورده و این مسئله برای آنها تبدیل به ارزش شده است. نام گوینده : پل اینگرام

وی در خصوص اینکه آیا برگزاری اینگونه نشست ها موجب کاهش تنش ها شده و یا اینکه به حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران کمک می کند یا خیر گفت : این مورد بسته به اقدامات هر دو طرف دارد.

پل اینگرام که به دلیل اقدامات خود در امر خلع سلاح هسته ای چهره ای شناخته شده در جهان محسوب می شود در خصوص امتناع کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای از عمل به تعهدات خود در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان.پی.تی) و خودداری آنها از خلع سلاح گفت: دلیل این اقدام قدرتهای دارنده تسلیحات هسته ای آن است که این کشورها وارد روابط بازدارندگی با یکدیگر شده و به این بازدارندگی معتاد شده اند.

اینگرام در ادامه افزود : دلیل دیگر اینکه کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای به تعهدات خود در معاهده ان.پی.تی که مربوط به خلع سلاح هسته ای است عمل نمی کنند این است که آنها گمان می کنند تسلیحات هسته ای برای آنها اعتبار به همراه آورده و این مسئله برای آنها تبدیل به ارزش شده است.

این کارشناس و فعال حوزه خلع سلاح در خصوص خوددداری قدرت های هسته ای از پرداختن به موضوع خلع سلاح گفت : آنها از این می ترسند که خود اقدام به خلع سلاح هسته ای کنند و آنگاه کشورهای دیگر به دنبال ساخت و یا کسب تسلیحات اتمی بروند و این خوب به زیان آنها می شود.

مدیر اجرایی شورای اطلاعات امنیت انگلیس-آمریکا در ادامه دلیل رفتارهای دوگانه کشورهای غربی با فعالیت هسته ای کشورهای دیگر را اینگونه تشریح کرد: این تفکر وجود دارد که انرژی هسته ای اساسا برای استفاده در تسلیحات هسته ای به کار می رود. به عبارت دیگر انرژی هسته ای دارای کاربرد دوگانه است. بنابراین اگر ما کشورها را تشویق به استفاده از انرژی هسته ای کنیم باید قوانین سفت و سختی هم در خصوص آن وجود داشته باشد، باید در این راه محدودیت های سخت و بازرسی های دقیق وجود داشته باشد تا از استفاده های نظامی از انرژی هسته ای جلوگیری شود.

اینگرام افزود : در مرحله بعد مشکلاتی همانند زباله های هسته ای، امنیت و آلودگی های هسته ای و همچنین هزینه های زیاد نگهداری آن پیش می آید.اما اگر سران کشورها این تضمین را بدهند که حاضر به برآورده کردن تضمین های لازم در خصوص هریک از موارد ذکر شده را بدهند آنگاه کسی در این مسئله شک نخواهد داشت که می توان از انرژی هسته ای برای رسیدن به امنیت انرژی استفاده کرد.

اینگرام در پایان با اشاره مجدد به کنفرانس امنیت هسته ای واشنگتن و اجلاس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران گفت : برخی معتقدند که اینگونه نشست ها ممکن است موجب افزایش تنشها میان ایران و آمریکا شود و باید تلاش شود تا از بروز چنین حالتی جلوگیری شود. برگزاری چنین اقدامی از سوی ایران می تواند به کاهش تنش ها در مورد موضوع هسته ای ایران کمک کند.

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مصاحبه: عبدالحمید بیاتی