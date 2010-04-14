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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

هزار واحد مسکن مهر در شرق گلستان جانمایی شد

هزار واحد مسکن مهر در شرق گلستان جانمایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان از جانمایی هزار و 35 واحد جدید مسکن مهر در شهرستان گنبد کاووس در شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گنبد افزود: مطالعات فاز 1 و 2 و مطالعات ژئوتکنیک مسکن مهر در دو سایت تقی آباد با جانمایی 435 واحد و پیرحاجی با جانمایی 600 واحد در قالب گروه های ساخت و مدیریت پیمان توسط شرکت های تعاونی مسکن مهر انجام شد.

وی اظهار داشت: کار ساخت و ساز هزار و 35 واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر در حال پیگیری است و تا کنون 417 واحد جهت اخذ تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: تاکنون تسهیلات بانک مسکن به مبلغ 13میلیارد و 566 میلیون ریال به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شده است.
 
به گفته بصیری، همچنین هفت میلیارد و 350 میلیون ریال تسهیلات آماده سازی به شرکت های تعاونی مسکن مهر شهرستان گنبد اشاره شده است.
 
مدیرکل تعاون گلستان بیان داشت: عملیات اجرایی ساخت و ساز مسکن مهر شهرستان گنبد در قالب 20 قرارداد با 16 پیمانکار به ارزش 22میلیارد ریال در حال انجام است.
کد مطلب 1064126

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