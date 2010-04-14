"نفرینهای یک کلاغ از پیش مرده" در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در صفحه ابتدای کتاب پیش از شروع داستان نوشتهاست: در سال 1365 مدرسهای در شهر میانه بمباران شد. در میان اجساد قربانیان لاشه کلاغی پیر هم به چشم میخورد که همراه زبالهها مدفون شد. عدهای میگویند کلاغ پیر قصد سرنگونی بمب افکن عراقی را داشت. هنوز هم خیلیها به این فکر میخندند.
ناصری داستان "نفرینهای یک کلاغ از پیش مرده" را برای گروه سنی "د" و به زبانی ساده و روان نوشته است. داستان وی را میتوان در زمره ادبیات جنگ به حساب آورد اما اینبار برخلاف همیشه قهرمان داستان یک کلاغ است که ماجراها از زبان او روایت میشود.
در این داستان میخوانیم: مار سبز که در یکی از روزهای بهاری یکی از ماها را بلعیده بود روزی زیر گوشم گفت:"شما کلاغها گوشت تلخید، تلخ مثل زهر." حرفهای آن مار سبز روزهای بعد در ذهنم چرخید و هربار سعی داشتم که تلخی آن جملهها را با فکر اینکه تمام کلاغها توی آن جمله جا نمیگیرند از بین ببرم. ولی بیفایده بود...
کتاب "نفرینهای یک کلاغ از پیش مرده" با شمارگان 5000 نسخه در 64 صفحه و به قیمت 1000 تومان منتشر شده است.
نظر شما