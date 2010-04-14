مطالعه احداث 400 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رحمان زاده بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بزرگ راه سلماس- خوی، خوی- ایواوغلی و بازرگان - ایواوغلی از مهمترین طرحهای در حال مطالعه هستند که عملیات اجرایی آنها تا پایان سال 89 آغاز می شود.

وی از در دست احداث بودن 188 کیلومتر بزرگراه در آذربایجان غربی، خبر داد و بیان داشت: بزرگراه ارومیه – میاندوآب – مهاباد، میاندوآب - کرمانشاه ، سلماس - صوفیان، ارومیه - سلماس و بزرگراه ارومیه تا میانگذر دریاچه ارومیه از مهمترین بزرگ راه های در حال ساخت استان هستند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با احداث این بزرگراهها تا دو سال آینده طول بزرگ راههای استان سه برابر بزرگراههای فعلی می شود، اظهار داشت: در حال حاضر 112 کیلومتر بزرگراه در سطح استان وجود دارد که این میزان با طرحهای در دست اجرا تا دو سال آینده به 300 کیلومتر می رسد.

رحمان زاده تبدیل 348 کیلومتر از راههای فرعی به راههای اصلی را از دیگر برنامه های این اداره کل در سال 89 عنوان کرد و افزود: با اتمام این طرح ها تا دو سال آینده تمام شهرستانهای استان دارای راه اصلی خواهند شد.

وی از اجرای طرح توسعه راههای روستایی استان خبر داد و خاطر نشان کرد: امسال یک هزار کیلومتر از راههای روستایی استان احداث، آسفالت و بهسازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه شاخص بهره مندی از راه روستایی در استان با دوهزار و 200 کیلومتر راه آسفالت 19.5 درصد است، گفت: با این وضعیت آذربایجان غربی در رتبه دهم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تأکید هیئت دولت در دور سوم سفر به آذربایجان غربی تا سه سال آینده تمام روستاهای بالای 50 خانوار استان دارای راه آسفالت خواهند شد.