باشگاه سایپا از ابراهیم میرزاپور تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت فرهنگی ورزشی سایپا طی مراسم ویژه ای که امروز (چهارشنبه 25 فروردین ماه) برگزار شد از ابراهیم میرزاپور دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال بزرگسالان سایپا به جهت خویشتن داری در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر تقدیر و قدردانی کرد.

در این مراسم که با حضور آرش کوشا مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، ناصرشهبازی رئیس باشگاه سایپا، اعضای کادر فنی تیم فوتبال وبازیکنان این تیم برگزارشد، به پاس اخلاق مداری وحرکت جوانمردانه ابراهیم میرزاپور در دیدارسایپا و پرسپولیس تقدیر شد.

آرش کوشا مدیرعامل سایپا در این مراسم طی سخنانی ضمن تشکر از حضور منظم و پرهمت بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال سایپا در تمرینات نوروزی ، اظهار داشت: بدون شک همدلی و وحدت تیمی درکنار صمیمیت و نشاط روحی، رمز موفقیت تیم سایپا و کسب نتایج درخشان هفته های اخیر به شمار می رود.

کوشا با تاکید بر اینکه کار فرهنگی در محیط های ورزشی، کاری با برنامه و زمان بر است تصریح کرد: باید در تمام دیدارهای ورزشی ارایه بازی جوانمردانه و بدور از هرگونه حاشیه، سرلوحه ورزشکاران قرار گیرد. ورزشکاران باید با بردباری و خویشتن داری در دیدارها حاضر شوند و ثابت کنند که اخلاق نیکو جزء جدا نشدنی ورزش است. قابلیت های فنی و تکنیکی با روحیه جوانمردی و پاسداشت شان انسان ماندگار و پایدار می ماند.

در این مراسم به رسم یادبود هدیه و لوح تقدیری به میرزاپور، سنگربان تیم سایپا که چندی است به اردوی تیم ملی فوتبال کشور دعوت شده است، اعطا شد.

