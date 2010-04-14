مواضع اوباما بیانگر خشم از ملت ایران است

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با بیان این مطلب افزود: در مقطعی که اجلاس خلع سلاح هسته ای در ایران ،امریکا و سازمان ملل برگزار می شود ، مواضع اخیر اوباما دست ایلات متحده امریکا رو کرد و مشخص شد که شعار تغییر و طلح صلبی از سوی وی تا چه حد جدی است.



وی تصریح کرد: برای کسانی که عادلانه مناسبات بین المللی را رصد می کنند، تزویر امریکا و مواضع اصولی ایران به وضوح قابل مشاهده است.



رئیس کمیته دفاعی مجلس مجلس در پاسخ به این سئوال که این موضع اوباما نشان از چه می تواند باشد گفت:من معتقدم دست اوباما برای جهانیان رو شده و او در مقابل ایستادگی جمهوری اسلامی در مواضع اصولی کم آورده است.



وی افزود: اوباما فریب معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران را خورده است و فکر می کند با این گونه مواضع می تواند به این نظام مقدس لطمه ای وارد کند ولی گویا وقایع بعد از انتخابات برای او تجربه نشده است که در چنین فضایی سیر می کند.



کرمی ادامه داد: سخنان تهدید آمیز اوباما درباره جمهوری اسلامی بر خلاف تصور آنها به تقویت مواضع جهانی ما منجر شده و نشان از تزلزل و تقابل امریکائیان در مواضع و عملشان است.



نماینده مردم کرمان در پایان اظهار داشت : این سخنان اوباما بیش از هر چیز نشان از خشم او از حضور مردم ایران در صحنه های گوناگون دارد و با توجه به این که تمامی آمال آنها با این حضور مردمی از بین رفت ، آنها به سمت این گونه موضع گیری های کور کشیده شده اند.

