دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 14 میلیارد تومان کسری بودجه داشت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید رمضانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تاخیر و کسری در پرداخت های بیمه یکی از چالشهای اساسی این دانشگاه است زیرا موضوع درمان هزینه بر بوده و برای ارایه خدمات مطلوب منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است که این بخش نیازمند همت مسئولان و استحصال منابع مالی دانشگاه برای به حداقل رساندن چالشهای این مجموعه است.

وی اضافه کرد: بهره برداری از مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین، آیت الله خوانساری، تکمیل ، تجهیز و راه اندازی بیمارستان حضرت زینب خمین، راه اندازی بخش جراحی قلب باز و بخش آنژیو گرافی بیمارستان امیر المومنین، استقرار و راه اندازی 21پایگاه و اورژانس 115شهری و جاده ای در استان از جمله اقدامات سال گذشته است.

وی راه اندازی 53 تخت جدید دیالیز، خرید و نصب انواع تجهیزات پزشکی در بیمارستانها استان، راه اندازی 49 تخت ویژه در استان، احداث خانه پزشکان متخصص، تعمییرات اساسی در بخشهای بستری، اورژانس و اتاق عمل بیمارستانهای استان، تجهیز کلیه بیمارستهای استان به دستگاه بی خطر ساز زباله های بیمارستانی را از دیگر اقدامات انجام شده طی سال گذشته ذکر کرد.

رمضانی ادامه داد: تمامی این اقدامات انجام شده با وجود کسری 30 میلیون تومانی بودجه در این بخش بوده که به همت مسئولان کشوری و استانی نزدیک به 70درصد این میزان تامین شده که سال گذشته مطالبات معوقه پرسنل تا حدی پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از جراحی بر سیستم الکتریکی قلب خبر داد و افزود: این عمل برای اولین در بیمارستان امیرالمومنین اراک بر روی اختلالات الکتریکی قلب به کمک پزشکان متخصص استان انجام شده است.

وی، اعمال جراحی با کمک روشهای غیر جراحی باز قلب (انژیو پلاستی) را از برنامه های آینده این دانشگاه عنوان کرد.

رمضانی گفت: بعد از سالها تلاش، دستگاه رادیو تراپی بیمارستان آیت الله خوانساری اراک وارد گمرک شده که با نصب و راه اندازی آن این بیمارستان به عنوان قطب درمان سرطان در استان معرفی خواهد شد.

هم اینک شش مرکز درمانی شامل، امیرالمومنین(ع)، ولی عصر(ع)، امیرکبیر، ایت الله طالقانی، آیت الله خوانساری و پلی کلنیک تخصصی و فوق تخصصی حضرت امام رضا(ع) در اراک فعال است ضمن اینکه 311پزشک عمومی، 123پزشک متخصص، 28فوق تخصص در دانشگاه علوم پزشکی اراک فعال هستند.