خوی تجاوزگری اسرائیل موجب هوشیاری کشورهای منطقه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان با عفیف ایوب سفیر لبنان در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف ضمن ابراز علاقه به ادامه روابط دو جانبه و منطقه ای و گسترش مناسبات دو کشور در مورد مسئله مهم منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با محکوم کردن جنایات اسرائیلی ها در فلسطین و لبنان بویژه بر علیه مردم بی دفاع غزه ابراز داشت: این جنایات موجب شده است تا امروز خوی تجاوزگری و منافع طلبی اسرائیل موجب هوشیاری کشورهای منطقه شود و در این زمینه لازم است که کشورهای اسلامی و منطقه اتحاد بیشتری داشته باشند.

سفیر ایران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران ابراز امیدواری کرد روزی شعار این کنفرانس -انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس- در جهان عملی شود.

وی ازود: ما همواره از برخورداری همه کشورها در دستیابی به دانش هسته ای برای استفاده در زمینه های صلح آمیز حمایت کرده و تولید و استفاده از سلاح هسته ای را از سوی هر کشوری محکوم می کنیم.

نوش آبادی گفت: کشورهای غربی نمی خواهند بگذارند ما به رشد و قدرت علمی برسیم و برای رسیدن به این هدف در جهان هیاهو بپا کرده و واقعیات اهداف ایران در استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای، را وارونه جلوه داده و تحریف می کنند.

عفیف ایوب سفیر لبنان نیز با ابراز علاقه به کشور و ملت ایران، ایران را کشوری با تمدن و تاریخ کهن خواند و برای سفیر ایران در انجام مسئولیتش آرزوی موفقیت کرد.