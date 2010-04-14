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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

باامضای 200 نماینده ؛

طرح دو فوریتی افزایش زمان بررسی برنامه‌های توسعه به سه ماه ارائه شد

طرح دو فوریتی افزایش زمان بررسی برنامه‌های توسعه به سه ماه ارائه شد

عضو هیئت رئیسه مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی برای اصلاح آیین‌نامه داخلی در جهت تغییر ترکیب کمیسیون تلفیق و افزایش زمان بررسی برنامه های توسعه در مجلس، به هیئت رئیسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفت: این طرح که به امضاء 200 تن از نمایندگان رسیده است ، به اصلاح مواد  213 و 214 آئین نامه داخلی مجلس که ترکیب کمیسیون تلفیق و نحوه بررسی برنامه های توسعه را  مقرر می کند ، می پردازد.

نماینده چناران و طرقبه خاطرنشان کرد: فرصتی که برای بررسی برنامه توسعه در آئین نامه فعلی تعیین شده است، 31 روز است که این زمان برای تصویب برنامه ای که  قرار است افق 5 ساله کشور را ترسیم کند بسیار کم است.
 
وی درخصوص نحوه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: با  توجه به این محدودیت ها  ما دو راه  را در پیش گرفتیم  . یکی اینکه برنامه را  قبل  از مواعد رسمی  در اختیار روسای کمیسیونها  قرار دادیم  تا بررسی آن را در کمیسیون های تخصصی بصورت غیر رسمی آغاز کنند و برای بررسی دقیق و کارشناسی آن دچار کمبود وقت نشوند.
 
دهقان  ادامه داد: از طرف دیگر به عنوان  راه دوم ، طرحی با امضاء 200 نماینده برای اصلاح  مواد  213 و  214 آئین نامه که به ترکیب کمیسیون تلفیق و  زمان بررسی برنامه های توسعه  مربوط است  تهیه و  به هیات رئیسه  ارائه شده است که احتمالا به زودی اعلام وصول خواهد شد.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در صورت  تصویب نهایی این  طرح  زمان  بررسی برنامه های توسعه در مجلس از 31 روز به  سه  ماه افزایش می یابد.
کد مطلب 1064170

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