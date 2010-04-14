به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت رئیسه مجلس با اعلام این خبر گفت: این طرح که به امضاء 200 تن از نمایندگان رسیده است ، به اصلاح مواد 213 و 214 آئین نامه داخلی مجلس که ترکیب کمیسیون تلفیق و نحوه بررسی برنامه های توسعه را مقرر می کند ، می پردازد.

نماینده چناران و طرقبه خاطرنشان کرد: فرصتی که برای بررسی برنامه توسعه در آئین نامه فعلی تعیین شده است، 31 روز است که این زمان برای تصویب برنامه ای که قرار است افق 5 ساله کشور را ترسیم کند بسیار کم است.

وی درخصوص نحوه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: با توجه به این محدودیت ها ما دو راه را در پیش گرفتیم . یکی اینکه برنامه را قبل از مواعد رسمی در اختیار روسای کمیسیونها قرار دادیم تا بررسی آن را در کمیسیون های تخصصی بصورت غیر رسمی آغاز کنند و برای بررسی دقیق و کارشناسی آن دچار کمبود وقت نشوند.

دهقان ادامه داد: از طرف دیگر به عنوان راه دوم ، طرحی با امضاء 200 نماینده برای اصلاح مواد 213 و 214 آئین نامه که به ترکیب کمیسیون تلفیق و زمان بررسی برنامه های توسعه مربوط است تهیه و به هیات رئیسه ارائه شده است که احتمالا به زودی اعلام وصول خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح زمان بررسی برنامه های توسعه در مجلس از 31 روز به سه ماه افزایش می یابد.