یک میلیون و 200 هزار معتاد رسمی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار حمیدرضا حسین آبادی بعداز ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی" مصرف مواد مخدر بستر ساز نا امنی، چالش ها و راهکارهای پیش روی پلیس"در کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون 10 میلیون نفر از خانواده های معتادین و مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور با این موضوع درگیر هستند.

امروز 23 درصد معتادین کشور را کراکی ها تشکیل می دهند

وی با بیان اینکه تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر کم خطر به مواد مخدر پر خطر تهدیدی جدی برای جامعه است، گفت: تا دو سال پیش موادی به عنوان کراک در کشور وجود نداشت، اما امروز 23 درصد معتادین را کراکی ها تشکیل می دهند.

سردار حسین آبادی با اشاره به کشفیات مواد مخدر و افزایش کشف کراک در کشور گفت: سال گذشته 80 درصد کشفیات هروئین کشور کراک بود که نشان از تغییر الگوی مصرف در کشور است.

سال گذشته 18 هزار نفر در ارتباط با ماده مخدر شیشه در کشور دستگیر شدند

وی افزود: سال گذشته 18هزار نفر در ارتباط با ماده مخدر شیشه در کشور دستگیر شدند و 951 کیلوگرم شیشه از قاچاقچیان کشف شد که این میزان کشفیات در مقایسه با سال قبل آن 251 درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اعلام خطر در زمینه تغییر الگوی مصرف گفت: دو سال پیش قیمت ماده مخدر شیشه کیلویی 95 میلیون تومان بود اما امروز این قیمت به15 میلیون تومان رسیده که این موضوع زنگ خطر را به صدا در آورده است.

93 درصد تریاک دنیا در افغانستان تولید می شود

وی با اشاره به وجود دو هزار کیلومتر مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان گفت: 93 درصد تریاک دنیا در افغانستان تولید می شود و این مسئله در حالیست که این کشور هیچ نظارتی بر مرزهای خود نداردبنابراین ما ناچار هستیم در مرزهای شرقی خود حضور بیشتری داشته باشیم.

نیروی انتظامی تا کنون 3700 شهید جهت مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب کرده است

سردار حسین آبادی ادامه داد:در این راستا نیروی انتظامی تا کنون سه هزارو700 شهید جهت مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب کرده که 90 درصد این شهدا در مرزهای شرقی و در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسیدند.

وی سیاست جدید پلیس را تلاش در جهت درمان و پیشگیری از اعتیاد اعلام و اظهارداشت: از سه سال پیش رویکرد پلیس تغییر کرد و بحث درمان و پیشگیری به صورت جدی تری دنبال شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در ادامه با بیان اینکه تا کنون در راستای بحث پیشگیری و آموزش یک میلیون نفر را در بخش های مختلف اجتماعی آموزش داده ایم، گفت: باید برنامه های حوزه پیشگیری به شکل گسترده تر و مستمر در همه محیط های پرخطر مانند دانشگاه ها، پادگانها و کارخانجات ارائه شود تا به نتایج مطلوب تری برسد.