خانه ها و خودروهای سازمانی ادارات تهران تا پایان سال فروخته می شود

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آیین نامه تدوین شده مدیریت خدمات کشوری توسط معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهوربه تمامی استانداریها، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی سراسر کشور ابلاغ شده است، اظهار داشت: این قانون از ابتدای سال 1389 لازم الاجرا است.

وی گفت: استانداری تهران در سال جاری به عنوان اولین استانداری کشور در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شفافیت اهداف و خدمات سازمانی، تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی، کوچک سازی ساختار سازمانی، کاهش پستها و منسبها، برون سپاری کارها بر اساس اصل 44، خدمات رسانی دستگاههای اجرایی به مردم با دیدگاه منزلت اجتماعی ارباب رجوع و تحقق دولت الکترونیک را در دستگاههای اجرایی استان در دستور کار خود قرار داده است.

معاون استاندار تهران با اشاره به اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بهسازی نیروی انسانی گفت: در سال جاری 157 هزار نیروی سازمانی استان تهران در چارچوب طرح توانمند سازی نیروی انسانی قرار می گیرند.

ساختمانهای دولتی به مزایده گذاشته می شود

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران با اشاره به ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ساماندهی ساختمانها و ملزومات اداری سازمانهای دولتی گفت: بر اساس این قانون در سال جاری تمامی ساختمانها اداری دستگاههای اجرایی در یکدیگر ادغام شده و یا ساختمان جدیدی به صورت واحد ساخته می شود و ساختمانهای مازاد به مزایده گذاشته می شوند.

وی افزود: استانداری تهران از اواخر سال 88 اقدام به فروش 10 ساختمان پراکنده خود در سطح استان از طریق مزایده کرده و تا پایان سال استانداری با یک ساختمان واحد در بزرگراه آفریقا فعالیت می کند.

ترکی اظهار داشت: جمع آوری ساختمانهای پراکنده استانداری با توجه به هزینه های جاری اداری، خدماتی، امنیتی و حفظ و نگهداری سالیانه بیش از 5/2 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته است.

مزایده 56 هزار خانه سازمانی تا پایان سال

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران در ادامه از مزایده 56 هزار واحد خانه سازمانی در سال جاری خبرداد و افزود: با فروش خانه های سازمانی بیش از 15 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در کدام منطقه به کارکنان دولت خانه سازمانی واگذار می شود گفت: کارکنان دولت هم مانند تمام مردم می توانند یا در مسکن مهر ثبت نام کنند و یا اینکه به هزینه خود خانه اجاره کنند.

تاکنون 300 خودرو سازمانی فروخته شده است

ترکی در مورد خودروهای سازمانی که دراختیار کارکنان دولت است گفت: در سال 88 تعداد 300 خودرو سازمانی شناسایی و طی مزایده ای تعدادی را به فروش رسانده وخودروهای فرسوده را به شرکت ایران خودرو فروختیم که در مجموع مبلغ 5/1 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز شد.

وی گفت: در سال 89 تمامی خودروهای سازمانی استان تهران شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.

وظیفه کمیسیون مدیریت خدمات دولتی شناسایی و فروش داراییهای پراکنده دولت است

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران از تشکیل کمیسیون اجرای قانون مدیریت خدمات دولتی استان تهران خبر داد و افزود: وظیفه این کمیسیون شناسایی و فروش املاک، ساختمانهای پراکنده، منازل و خودروهای سازمانهای اجرایی استان تهران است که طی مزایده قانونی وجه آن به خزانه دولت واریز می شود.