پیروزی استقلال برابر الاهلی عربستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز دو تیم استقلال تهران و الاهلی عربستان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه اول شاگردان صمد مرفاوی با نتیجه 2 بر یک برابر حریف خود به پیروزی رسیدند.

در شروع این دیدار استقلال بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد و با حمایت هوادارانش توانست دروازه الاهلی را به خطر بیندازد و در دقیقه 25 توسط سیدمهدی سیدصالحی به گل برتری دست یافت.

این برتری دوام زیادی نداشت و در دقیقه 35 " ویکتور " از روی نقطه پنالتی و به دنبال خطای سیاوش اکبرپور روی مهاجم الاهلی دروازه استقلال را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در شرایطی که نیمه اول رو به پایان بود امیرحسین صادقی ضربه کرنز ارسالی جانوآریو را با ضربه سر به گل تبدیل کرد تا شاگردان صمد مرفاوی نیمه اول را با پیروزی 2 بر 1 به پایان برسانند.