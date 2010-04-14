33 هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: اگر طبق روند گذشته کار کنیم و برای ایجاد فرصت اشتغالزایی سرعت و شتاب مضاعفی نداشته باشیم، با رشد شش درصدی سالانه جمعیت بیکار و اضافه شدن به سرجمع افراد جویای کار، وضعیت بدتر خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس آمار بیشترین تولدها در استان مربوط به نیمه اول دهه 1360 است و اکنون که این جمعیت به سن اشتغال رسیده اند، باید برای ایجاد اشتغال آنها تلاش کرد.
نوذری یادآور شد: ایجاد 12هزار و 500 شغل سهم امسال این استان از طریق بنگاههای اقتصادی زود بازده است.
استاندار اظهار داشت: سهمیه بندی و توزیع بخشی و دستگاهی این میزان اشتغال انجام شده و دستگاههای اجرایی ملزم به تحقق آن هستند.
وی بیان داشت: تحقق این میزان اشتغالزایی درسال جاری دراستان ما که با معضل بیکاری مواجه است قطعا در کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و رشد سطح درآمد سرانه بسیار موثر است.
نوذری اثر بخشی طرح بنگاههای اقتصادی زود بازده در این استان را خوب توصیف کرد و افزود: از طریق این طرح تاکنون 668هزار و 408میلیارد ریال تسهیلات به استان ابلاغ شده که 246 هزار و 909 میلیارد ریال آن توسط بانکها پرداخت شده و فرصت برای اشتغال بیش از 16هزار نفر را فراهم کرده است.
استاندار اظهار امیدواری کرد که با تشکیل و فعالیت جدی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستانها، تنظیم و تهیه سند اشتغال و سرمایه گذاری و نبود محدودیت منابع مالی در استان وهمچنین سیاست و برنامه حمایتی دولت ، در ایجاد فرصتهای اشتغال و تولید در همه بخشهای استان گامی اساسی برداشته شود.
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