33 هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، افزود: اگر طبق روند گذشته کار کنیم و برای ایجاد فرصت اشتغالزایی سرعت و شتاب مضاعفی نداشته باشیم، با رشد شش درصدی سالانه جمعیت بیکار و اضافه شدن به سرجمع افراد جویای کار، وضعیت بدتر خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس آمار بیشترین تولدها در استان مربوط به نیمه اول دهه 1360 است و اکنون که این جمعیت به سن اشتغال رسیده اند، باید برای ایجاد اشتغال آنها تلاش کرد.

نوذری یادآور شد: ایجاد 12هزار و 500 شغل سهم امسال این استان از طریق بنگاههای اقتصادی زود بازده است.

استاندار اظهار داشت: سهمیه بندی و توزیع بخشی و دستگاهی این میزان اشتغال انجام شده و دستگاههای اجرایی ملزم به تحقق آن هستند .

وی بیان داشت: تحقق این میزان اشتغالزایی درسال جاری دراستان ما که با معضل بیکاری مواجه است قطعا در کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و رشد سطح درآمد سرانه بسیار موثر است .

نوذری اثر بخشی طرح بنگاههای اقتصادی زود بازده در این استان را خوب توصیف کرد و افزود: از طریق این طرح تاکنون 668هزار و 408میلیارد ریال تسهیلات به استان ابلاغ شده که 246 هزار و 909 میلیارد ریال آن توسط بانکها پرداخت شده و فرصت برای اشتغال بیش از 16هزار نفر را فراهم کرده است .