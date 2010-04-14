کشاورزی هرمزگان نیازمند حمایتهای ویژه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی عصر چهارشنبه در ابتدای جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور در حال برگزاری است با اشاره به نقش کشاورزان در توسعه بخشی تولیدات داخلی و حضور در بازارهای تولید بین الملل افزود: بیش از 10 سال خشکسالی در استان هرمزگان ضرر و زیانهای بسیاری را به محصولات کشاورزان وارد کرده است و در ماه های گذشته بارش بی سابقه تگرگ باعث از بین رفتن باقی محصولات شده است.

هاشمی با اعلام اینکه مصوبات دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور به استان هرمزگان تا حدودی مشکلات کشاورزان را برطرف خواهد کرد، بیان کرد: اجرای صحیح این مصوبات و تخصیص اعتبارات مصوب در زمان لازم می تواند خسارتهای کشاورزان را برطرف و آنها را امیدوار به سالهای آتی در جهت وارد کردن محصولات خود به بازار باشند.

ایجاد یک میلیون و 100 نفر فرصت شغلی در استان هرمزگان

وی اظهار داشت: یکی از مصوبات هیئت دولت به هرمزگان در دور سوم سفرها ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 100 نفر است و نباید فراموش کرد که 52 درصد جمعیت استان هرمزگان را روستاییان تشکیل می دهند که اگر با برنامه های مورد نظر این امر محقق نشود با مشکل مهاجرت بیش از پیش روستاییان به شهرها و ایجاد معضلات و مشکلات جدید اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهیم شد.

وی با اشاره به تامین مالی جهت پرداخت سودهای تسهیلات کشاورزانی که دچار خسارت شده اند، افزود: در بحث تامین آب مورد نیاز کشاورزان نیازمند اعتبارات بیشتر جهت تکمیل سد شمیل و نیان برای ذخیره سازی آب مورد نیاز هستیم تا کنون 70 میلیون تومان هزینه شده است که نتوانسته است در راه اندازی این سد کمک رسان باشد.

ایجاد سدهای کوچکتر راه حل رفع آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی در هرمزگان

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات آب زمینهای کشاورزی در استان هرمزگان نیازمند ساخت سدهای کوچکتر هستیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه در مرحله دوم تخصیص اعتبارات خشکسالی 23 میلیارد ریال به استان هرمزگان اختصاص یافته است عنوان کرد: اجرایی شدن این مصوبه احتیاج به دستور جهت عملیاتی و اجرایی شدن این مصوبه دارد.

به گفته وی، در بخش مرکبات قرار بود هر ساله 2.5 میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به کشاورزان اختصاص یابد که این امر تنها در سال اول صورت گرفت و در سال دوم مبلغ 1.5 میلیارد ریال پرداخت شده است که مشکلات فراوانی را برای کشاورزان بوجود آورده است.

هاشمی تختی یادآور شد: 12 میلیارد ریال به پرورش دهندگان میگو اختصاص یافت که تاکنون 5 میلیارد ریال پرداخت و 7 میلیارد ریال باقیمانده است.

وی اظهار داشت: در بخش پرورش ماهی در قفس باید تامین اعتبار لازم شود و برای تسهیلات ارزان قیمت سود مناسب در نظر گرفته شود تا بتوانیم در بخش ماهی و میگو تحول عظیمی را ایجاد کنیم.

وی در پایان با اشاره به کسب درآمد 32 هزار میلیارد ریالی گمرکات استان در سال گذشته افزود: نبود تجهیزات لازم و کمبود نیروی انسانی و ساختمان مناسب مشکلاتی را برای گمرکات استان بوجود آورده است که در صورتی که این مشکلات رفع نشود شاهد کاهش درآمد گمرکات در سالهای آتی خواهیم بود.