هنرمندان از تکرار عینی تجربیات سینمای غرب پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز شیخ طادی در خصوص سوگواره لحظه های عاشورایی عصر چهارشنبه در جمع خبر نگاران اظهار داشت: تصویر، مؤثرترین منبر و رسانه است که جهان روی آن متمرکز شده ولی ما هنوز به یقین نرسیده و برخی هنوز در شک و تردید به سر می بریم.

شیخ طادی با بیان اینکه آثار عاشورایی در سینمای ایران بسیار مهجور و محدود است، ابراز داشت: در دهه 60 که دهه ارزش ها و آرمان ها و متأثر از معنویت ها و خصلت های نیکوی انسانی بود و از آنجا که هنرمندان کشور و مدیران فرهنگی متأثر از فضای سیاسی اجتماعی هستند حرکتی جدی در سینما انجام شد که تا اواسط دهه 70 نیز تولیدات سینمایی تحت تأثیر آن بوده و اکنون نیز کارهای خوب و افتخارات سینما و تلویزیون متعلق به همان دوران است .

وی افزود: پس از این دهه یک دوره گذار طی شد که در آن تجملات و اختلاف طبقاتی رشد یافت، در چنین فضایی که سرمایه داری در روابط اجتماعی اقتصادی حاکم بوده و به عنوان یک اصل در تصمیم گیری ها مطرح بود، در حوزه فرهنگ و سینما نیز تهیه کننده سالاری یعنی حاکمیت سرمایه بر فرهنگ ایجاد شد.

این کارگردان سینما تصریح کرد: در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 محتوای جدیدی نداشتیم بنابراین نمی شد توقع داشت سینمای عاشورا و فضای رسانه ای عاشورا به طور جدی رشد کند و در دهه 80 نیز سینمای ایران بلاتکلیف حرکت کرده است.

وی با تأکید براینکه هنرمندان و مدیران فرهنگی باید به این مفهوم ایمان بیاورند که انسان نمی تواند بدون آرمان باشد ادامه داد: هنرمندان باید ضمن بهره گیری از تجربیات سینمای غرب، از تکرار عینی آن پرهیز کنند و با اهداف الهی و بومی پیش روند.

کارگردان فیلم عاشورایی «سینه سرخ» در خصوص موانع ورود به این عرصه یادآور شد: نباید گفت این امر قابل اجرا نیست یا اگر موفق نبودیم دلیل نمی شود که اصلا کار نکنیم، مشکل از ما بوده است که دچار افراط و تفریط شده ایم نه از موضوع.

شیخ طادی تأکید کرد: متاسفانه در اغلب موارد فضای عاشورا را فضای افسرده و تراژدی صرف معرفی می کنیم در حالیکه اگر پویایی عاشورا و پتانسیلی که در آن وجود دارد را ملاک قرار داده و آن را فقط با اوج این تراژدی برابر قرار ندهیم بسیار اثربخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه عاشورا اوج حرکت امام بوده است نه تمام آن، تصریح کرد: اینکه امام حسین(ع) با چه اخلاقی رشد کرده اند که به این نقطه اوج رسیدند و چگونه حسین (ع) شدن و چگونه یار حسین شدن، فضیلت ها و اخلاقیات حماسه سازان عاشورا مهم است که به تصویر کشیده شود، حضرت سیدالشهداء از تولد تا عاشورا امام است نباید تنها نقطه پایان زندگی ایشان را ببینبم، قبل و بعد عاشورا را هم باید توجه داشت، باید تلاش کنیم تا دهه 90، دهه تعادل سینما در همه زمینه ها باشد .

این کارگردان سینما با بیان اینکه عبرت گرفتن از وقایع و بزرگان دین و علم و دانش و فرهنگ بالاخص ائمه اطهار(ع) و به تصویر کشیدن این فضا ها متناسب با نیاز امروز از ضروریات بوده و می تواند راهکارهای جدید و به روز ارائه دهد یادآور شد: هرچه فضای محبت و گذشت و خودی و غیر خودی نکردن بیشتر باشد خدا برکت بیشتری می دهد و در جهت افزایش تولیدات عاشورایی پیش برنده خواهد بود .

شیخ طادی خطاب به دست اندرکاران سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: عنوان «سوگواره» موضوع را تمام می کند و حالت ایستایی و توقف به مخاطب منتقل می کند در حالیکه سیر زندگی ائمه اطهار(ع) همه در حال حرکت و تکاپو بوده و هیچ ایستایی وجود نداشته است از این رو باید دقت کنیم رسانه، اشعار و آثارمان ایستا نشود .

دومین سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم، عکس و فیلمنامه با موضوعات «نگاه مردم به عاشورا و حماسه حسینی»، «عزاداری سنتی و عزاداری امروزی» و «روحانیت و نهضت امام حسین(ع)» از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.