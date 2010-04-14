می خواهیم بدون شکست صعود کنیم/ امیدوارم سپاهان هم اول شود

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از برتری 2 بر 1 عصر چهارشنبه تیمش مقابل الاهلی عربستان که منجر به صعود این تیم به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شد با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر می کنم که مقابل نماینده عربستان به برتری رسیدیم. در این بازی لطف خدا شامل حال ما شد و زحمات بچه ها و در کنار محبت هواداران که تا آخرین لحظه یاور ما بودند و تیم خود را تشویق کردند به بار نشست. من این برد را به هواداران و جامعه فوتبال ایران تبریم می گویم.

وی بازی را مقابل الاهلی عربستان را سنگین و دشوار خواند و افزود: با توجه به اینکه تیم الاهلی کیفیت فنی خوبی دارد روز سختی را مقابل این تیم پشت سر گذاشتیم. این تیم در هر دو بازی رفت و برگشت مقابل ما نمایش خوبی داشت و فکر می کنم در گروه آ لیگ قهرمانان آسیا الاهلی در فاز حمله خطرناک ترین تیم بود. با این حال مقابل این حریف عربستانی با برنامه عمل کردیم و با کنترل نقاط قوت این تیم و پیاده کردن تاکتیک های مناسب در زمین مسابقه به آنچه می خواستیم رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز خرسندی از برتری تیمش یاد کرد و گفت: ما مسابقات لیگ قهرمانان را با اقتدار آغاز کردیم و می خواهیم این رقابت ها را با قدرت تمام کنیم. بازیکنان تیم من برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از انگیزه بسیاری برخوردار هستند. بدون شک در بازی آخر مقابل الجزیره امارات نیز با انگیزه به میدان خواهیم رفت و بازی قابل قبولی را به نمایش می گذاریم تا دور مقدماتی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را بدون شکست پشت سر بگذاریم.

وی امیدوارانه از موفقیت تیم های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و در خصوص احتمال رویارویی تیمش با سپاهان در مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: امیدوارم تمامی تیم های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا موفق شوند و شرایط به گونه ای رقم بخورد که همه این تیم ها در گروههای خود صدرنشین شوند تا در مرحله دوم مسابقات میزبان باشند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال موفقیت تیمش در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را ناشی از انگیزه بالا و توان مضاعف بازیکنانش عنوان کرد و گفت: با توجه به عملکرد تیم در مسابقات داخلی بازیکنان تیم من قصد داشتند از ابتدا شروع خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند. خوشبختانه پس از موفقیت در بازی اول ، تیم ما بازی به بازی با برنامه عمل کرد که جا دارد از بازیکنانم به خاطر عملکرد خوبشان تشکر کنم.

مرفاوی در این خصوص افزود: تمامی بازیکنان. من چه آنهایی که در زمین بودندو چه آنهایی که روی نیمکت نشسته بودند با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش می کردند که این نشان می دهد که تیم ما تیمی یکدل و یکرنگ برای موفقیت بوده است.

وی برخلاف مربی برزیلی تیم الاهلی که تاکید داشت استقلال از داوری نفع برده است عملکرد داور چینی را به نقد کشید و گفت: من برخلاف سرمربی تیم الاهلی دارم و فکر می کنم داور در برخی لحظات به ضرر تیم استقلال قضاوت کرد و اشتباهاتی داشت. پنالتی ای هم به سود تیم الاهلی گرفت بسیار سختگیرانه بود.

خبرنگار مهر در جریان کنفرانس خبری بازی استقلال - الاهلی از سرمربی تیم فوتبال استقلال شرایط مجتبی جباری جویا شد و از او پرسید در صورت آمادگی مجتبی جباری چرا از این بازیکن حتی برای دقایقی کوتاه استفاده نکردید. مرفاوی در پاسخ خبرنگار مهر گفت: جباری روز به روز آماده تر می شود و در شرایط تیم قرار می گیرد. او آسیب دیدگی ندارد و برای حضور در میدان باید بیش از این با شرایط تیم آشنا شود.

وی در این خصوص تصریح کرد: در این بازی سنگین و پرفشار ترجیح دادیم در دقایق پایانی از وجود بازیکنانی استفاده کنیم که نسبت به جباری بیشتر با شرایط تیم آشنا هستند. ما می خواستیم بازی را کنترل کنیم و به همین خاطر به ترتیب از کیانوش رحمتی و رینالدو در ترکیب تیم بهره بردیم.