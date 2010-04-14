مدیران حوزه های علمیه باید توانایی اجرای برنامه های فرهنگی و دینی را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام عبدالکریم فرهانی عصر چهارشنبه در جلسه معارفه نخستین مدیر مرکز حوزه های علمیه کشور در استان مرکزی در اراک افزود: تقویت نهاد مقدس حوزه علمیه نیازمند همت و کار مضاعف مسئولان کشور است.

وی با اشاره به طرح تقویت حوزه های علمیه کشور افزود: تا کنون 27 اجلاسیه مدیران و مسئولان مدارس علمیه کشور برگزار شده که برای تقویت مدیران استان مدیریت مرکز برنامه های مهمی را پیش بینی کرده است.

معاون امور استان‌های حوزه علمیه کشور با اشاره به این که بسیاری از وظایف مدیر حوزه های علمیه کشور به مدیریت مرکز حوزه های علمیه استان ها واگذار می شود، اضافه کرد: این مسئولیت ها شامل 46 ماموریت مختلف است که مدیریت حوزه های استانی باید به انجام این برنامه ها بپردازد.

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم نیز گفت: حوزه های علمیه سراسر کشور باید با تبادل اطلاعات و برنامه ها مختلف علمی و آموزشی در راستای ارتقا یکدیگر بکوشند.

حجت الاسلام علی عباسی افزود: راه اندازی مرکز مدیریت استانی حوزه های علمیه استان های کشور راهی برای پویایی هر چه بیشتر مدارس علمیه کشور و طلاب حوزه علمیه می شود.

وی با بیان اینکه حوزه علمیه استان مرکزی مادر حوزه های علمیه کشور و مهد پرورش علما و بزرگان بوده است، گفت: ارتقا سطح علمی و دینی حوزه علمیه استان مرکزی ضروری است.

در این مراسم که نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، نصرالهی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی، فرماندار شهرستان اراک و ائمه جمعه شهرهای مختلف استان مرکزی حضور داشتند، حجت الاسلام حبیب الله غفوری به عنوان نخستین مدیر مرکز حوزه های علمیه کشور در استان مرکزی منصوب شد.