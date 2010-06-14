امیدرضا روانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: با عمل جراحی موفقی که در آلمان انجام دادم که اصلا قابل قیاس با عمل جراحی ام در تهران نیست، در حال حاضر وضعیتم بسیار خوب است و تمرینات سبک را هم آغاز کرده ام.

وی با بیان اینکه با استقلال قرارداد دارد و فصل آینده هم برای این تیم به میدان می رود، خاطرنشان کرد: از واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین و اعضای قبلی هیئت مدیره باشگاه استقلال هم تشکر ویژه دارم که تمام هزینه‌های درمانم را بدون هیچگونه تاخیر پرداخت کردند تا من با آرامش تنها به فکر درمان مصدومیتم باشم.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چه زمانی آماده حضور در میدان می شود؟، اظهار داشت: حداقل 3-4 بازی نخست لیگ را از دست خواهم داد و در بدترین شرایط از اواسط نیم فصل می توانم استقلال را در مسابقات لیگ برتر همراهی کنم. البته تمام تلاشم را به کار می بندم تا با انجام تمرینات مناسب، با پشت سرگذاشتن کامل مصدومیت دوباره به مستعطیل سبز برگردم.

گلزن استقلال در دو بازی رفت و برگشت شهرآورد پایتخت در لیگ هشتم وی با بیان اینکه ادامه داد: در آلمان که بودم نمی‌دانستم مشکل استقلال چیست اما در بازگشت به ایران وقتی وضعیت باشگاه استقلال را دیدم، شوکه شدم. واقعا جای تاسف داشت تیمی مانند استقلال که میلیون‌ها هوادار دارد، با چنین وضعیتی مواجه شود که هیچکس در محل باشگاه نباشد.

روانخواه در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب فتح الله زاده به عنوان سرپرست باشگاه و مظلومی به عنوان سرمربی استقلال اظهار داشت: فتح الله زاده مدیری شناخته شده است و قطعا تمام تلاش خود را برای موفقیت استقلال انجام خواهد داد. مظلومی هم یکی از پیشکسوتان و مربیان پیشین استقلال و یکی از مربیان باسابقه در ایران است و قطعا برای این به استقلال آمده که تمام توانش را برای موفقیت تیم به کار ببندد.

وی با بیان اینکه هم آشتیانی و هم مرفاوی عملکرد خوبی در استقلال داشتند که نباید آنها را نادیده گرفت و فراموش کرد، در مورد اینکه مقصر اتفاقات اخیر چه کسی است، اظهار داشت: مقصر وضعیت تیم مشکلات مالی است. تا چه زمانی باید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هواداران میلیونی دارند، با مشکل مالی مواجه بوده، زمین تمرین و ورزشگاه اختصاصی نداشته باشند و... قطعا اگر این مشکلات برطرف شود، این دو تیم با کمترین حاشیه در مسابقات شرکت خواهند کرد.

روانخواه با بیان اینکه هنوز پاداش قهرمانی بازیکنان استقلال در لیگ هشتم پرداخت نشده اما آنها با تمام توان برای موفقیت این تیم تلاش می کنند، در پایان گفت: در این مدت که استقلال دچار مشکل بود، حتی پرسپولیسی‌ها دوست داشتند هرچه زودتر مشکل استقلال برطرف شود زیرا اگر استقلال نباشد پرسپولیس معنای واقعی اش را ندارد و بالعکس. قطعا اگر این دو تیم همانند گذشته قدرتمند باشند، فوتبال ملی ایران هم پیشرفت خواهد کرد.