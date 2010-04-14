باقی اف باید به خاطر جنایتهایش محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت قرقیزستان در پاسخ به سخنان روز گذشته "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهور برکنار شده این کشور، بر لزوم محاکمه وی تاکید کرد.

به گفته وی باقی اف به خاطر صدور دستور کشتن دست کم 84 تن از شهروندان معترض قرقیزستان در ناآرامیهای هفته گذشته این کشور، باید پاسخگو باشد.

این در حالی است که باقی اف در سخنان روز گذشته خود در جمع هوادارانش در شهر جنوبی جلال آباد مصونیت خود و خانواده اش را از جمله شرایطش برای استعفا از ریاست جمهوری عنوان کرد.

خانم اوتانبایف در ادامه سخنان خود تاکید کرد که مردم قرقیزستان مصونیت باقی اف را تحمل نخواهند کرد. وی با این حال مذاکره با رئیس جمهور 60 ساله برکنار شده را کاملا رد نکرد.

در همین حال گفته می شود گروهی از فعالان حقوق بشر امروز چهارشنبه مذاکراتی را با باقی اف در مورد راههای خروج کشور از وضعیت بحرانی کنونی انجام داده اند و طبق آن وی پذیرفته است خود را به یک دادگاه صالحه مستقل معرفی کند.