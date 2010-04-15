دانشگاه های شمالی ایران و روسیه تفاهمنامه منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، الکساندر سادوونیکوف عصر چهارشنبه در حاشیه سفر به گلستان افزود: این قراداد همکاری بین برخی دانشگاه های این کشور از جمله داغستان با مراکز آموزشی عالی شمال ایران منعقد شد.

وی اظهار داشت: همچنین به دلیل تسهیل در تجارت بازرگانان ایران از جمله گلستان به این کشور، صدور رویداد برای بازرگان گلستان آسانتر می شود.

وی افزایش مناسبات تجاری با استانهای شمالی از جمله گلستان را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

به گفته سادوونیکوف با اجرای این طرح این امکان برای بازگانان ایران و گلستان فراهم می شود تا از کشور روسیه به آسانی

بازدید و توانمندیهایشان را در این کشور عرضه کنند.

سفیر روسیه در ایران بیان داشت: امکانات وسیعی در این کشور برای بازرگانان ایران فراهم است و سطح مناسابات تجاری دو کشور افزایش خواهد یافت.

وی برای بازدید از بخشهای مختلف و شناسایی توانمندیهای گلستان برای افزایش مناسبات تجاری به این استان سفر کرده است.

برگزاری نمایشگاه های تخصصی در فدراسیون روسیه و افزایش مناسبات تجاری با این کشور از جمله خواسته مسئولان گلستان اعلام شد.