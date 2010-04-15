به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن صادقی شامگاه چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: قرآن و عترت تنها پناهگاهی است که می تواند نسل جوان را از گرداب این فتنه ها نجات دهد.

امام جمعه گناباد با اشاره به مصادیق فتنه‌های امروز بیان داشت: استفاده نادرست از اینترنت، عرفانهای کاذب و فیلمهای مبتذل از مصادیق فتنه‌های امروز است.

وی افزود: غرب به سرکردگی آمریکا برای غلبه فرهنگی بر جامعه ما اعتبارات خاصی را تصویب می‌کند و باید در برابر این حرکت ایستاد .



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نیز در این مراسم گفت: مسابقات قرآنی ساخت مسجد و همایشهای مختلف فرهنگی همه در راستای توجه به مقوله فرهنگ صورت می گیرد.



آصف زارع افزود: نگاه دانشگاه آزاد اسلامی به مقوله فرهنگی هزینه‌ای نیست بلکه به فرهنگ به عنوان یک سرمایه گذاری مفید می‌نگرد.

شرکت‌ کنندگان در این مسابقات از واحدهای ذانشگاه آزاد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی شرکت دارند که به مدت دو روز در رشته قرائت و مفاهیم قرآن به رقابت خواهند پرداخت.



