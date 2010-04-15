سد تالوار آب 32 هزار هکتار از اراضی زنجان و کردستان را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر فهیمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عملیات اجرای بدنه سد از سال 82 شروع شده و در حال حاضر ساختمان سد86 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: هدف از اجرای سد تالوار افزایش سطوح زیر کشت و تولیدات کشاورزی، اشتغال زایی و پیشکیری از مهاجرتهای بی رویه روستائیان است.

وی ادامه داد: همچنین سالانه 82 میلیون متر مکعب آب مشروب شهرهای همدان، قروه و مصارف صنعتی آن از آب این سد تامین می شود.

فهیمی افزود: اهداف دیگر سد تالوار، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی ، افزایش متوسط درآمد کشاورزان و ایجاد شرایط توسعه و رشد بخشهای مختلف این طرح است .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ادامه داد: حجم مخزن سد 500 میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی سد 231 میلیون متر مکعب و ارتفاع سد از پی 88 متر است .

فهیمی با بیان اینکه تا کنون برای این طرح740 میلیارد ریال هزینه شده افزود :‌ اعتبار سال جاری 392 میلیارد ریال و اشتغالزایی این طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 هزار نفر می باشد .

وی گفت: سامانه انتقال و فازاول شبکه های آبیاری و زهکشی سد از تیر ماه سال 88 آغاز شده وبا سرعت قابل ملاحظه ای در حال احداث است، پیشرفت فیزیکی شبکه11درصد و اعتبار سال جاری شبکه های آبیاری و زهکشی 226 میلیارد ریال است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان همچنین در خصوص سد گلابر افزود: عملیات اجرایی ساختمان سدگلابر پایان یافته و آماده بهره برداری است و این سد با اهداف تامین آب کشاورزی، صنایع و خدمات، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی، صنایع جانبی و ایجاد اشتغال احداث شده است.

فهیمی با بیان اینکه این سد بزرگترین سد شهرستان ایجرود از نظر مقدار و ذخیره سالانه استان زنجان است و از نظر اقتصادی و کشاورزی اهمیت زیادی برای این منطقه دارد، افزود: با بهره برداری از این سد هشت هزار هکتار اراضی دیم شهرستان ایجرود به آبی تبدیل می شود و علاوه بر آن آب بخشی ازصنایع را تامین می کند.

وی گفت: این سد از نوع خاکی و با هسته رسی با حجم مخزن 116 میلیون متر مکعب و ارتفاع از پی 82 متر است و همچنین با بهره برداری از این سد سالانه 46 میلیون متر مکعب آب برای اراضی کشاورزی و صنایع شهرستان توسط این سد تنظیم می شود.

فهیمی با بیان اینکه این طرح از معدود طرحهای است که سدوشبکه بطور همزمان اجراء می شود، گفت: پیشرفت فیزیکی شبکه های آبیاری و زهکشی گلابر 66 درصد و تاکنون برای سد و شبکه طرح به ترتیب اعتباری بالغ بر 574 و 256 میلیارد ریال هزینه شده است، تلاش می شود شبکه های اصلی گلابر در صورت تامین اعتبار تاپایان سال جاری تکمیل و عملیات اجرایی شبکه های فرعی نیز آغاز شود.