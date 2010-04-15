به گزارش خبرگزاری مهر، تمام نویسندگان، مترجمان، محققان، هنرمندان و ناشران می‌توانند برای شرکت در این جشنواره، دو نسخه از آثار خود را که از سال 1384 تا کنون برای نخستین بار منتشر شده‌اند، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند یا به صورت حضوری تحویل دهند.



داستان‌های بلند، رمان، مجموعه‌ داستان‌های کوتاه و تک‌داستان‌های چاپ شده و مجموعه داستان‌ها برای مخاطبان بزرگسالان محور نخست این جشنواره است .

معیار دوم داستان‌های بلند، رمان، مجموعه داستان‌های کوتاه و تک داستان‌های چاپ شده در مجموعه داستان‌های ویژه گروه سنی کودک و نوجوان اختصاص دارد .



محور سوم این جشنوراه نیز کتاب‌ها و تک‌مقاله‌های پژوهشی چاپ شده در مجموعه مقالاتی‌ هستند که در آنها به بررسی، نقد و تحلیل پرداخته شده است.

فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که در حوزه قصه‌های موضوع جشنواره، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده و به چاپ رسیده‌اند یا بر مبنای آنها نمایشی روی صحنه رفته و فیلمی ساخته شده که از طریق اکران عمومی در سینما یا در تلویزیون نمایش داده شده باشد، معیار نهایی این جشنواره عنوان شده است .

درباره آثار نایاب، ارسال دو نسخه کپی از تمامی صفحات متن و جلد کتاب که شامل صفحه شناسنامه نیز باشد، کافی است. مهلت ارسال آثار این جشنواره نیز تا 20 اردیبهشت 1389 تعیین شده است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره "انتخاب کتاب سال قصه‌های قرآنی" واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان فلسطین و ولیعصر(عج)، خیابان برادران مظفر جنوبی(صبا)، شماره 40 ارسال کنند .