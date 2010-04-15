افتتاح درمانگاه مشاوره ژنتیک در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بابک بهنام عضو هیئت علمی و فوق تخصص ژنتیک پزشکی در خصوص ارائه خدمات درمانگاه مشاوره ژنتیک به هموطنان سراسرکشور گفت: این خدمات شامل بیماریهای ژنتیکی، مادرزادی، متابولیک ارثی، مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره جهت نازایی و بیماریهای مرتبط با تولید مثل، بیماریهای ناشی از ازدواج فامیلی، مشاوره و تشخیص پیش از لانه گزینی، برای بررسی بیماریهای ژنتیکی شناخته شده است که مشاوره قبل، حین و پس از بارداری انجام می شود.

وی افزود: درمانگاه مشاوره ژنتیک پزشکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 19 بعدازظهر به صورت کلینیک ویژه و همچنین در روز سه شنبه از ساعت 10 الی 12 ظهر در درمانگاه آماده ارائه خدمات است و در حال حاضر روزانه 15 نفر را پذیرش می کند.

بهنام با اشاره به اینکه مشاوره ژنتیک تا پیش از این در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط اعضای هیئت علمی رشته های دیگر تخصصی انجام می شد و یا اینکه مرکزی جهت انجام این امر وجود نداشت، افزود: با توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه مادر، درمانگاه ژنتیک پزشکی و پشتیبانی آن توسط گروه ژنتیک دانشگاه در کنار پیشرفت علم پزشکی در مسیر تشخیصهای سلولی و مولکولی، شناسایی و درمان بیماریها را هموار کرده است.

خدمات مشاوره ژنتیک برای افراد زیر 14 سال با دفترچه بیمه به صورت رایگان و برای بزرگسالان با تعرفه 53 هزارو 500 ریال انجام می شود.