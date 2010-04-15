سفرهای بی سابقه به عربستان / طارق الهاشمی هم به دیدار عبدالله رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، طارق الهاشمی از اعضای مطرح فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی چهارشنبه شب در ریاض با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد.



در این دیدار، دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات سیاسی و امنیتی عراق به ویژه روند تشکیل دولت جدید این کشور بحث و تبادل نظر کردند.



افزایش بی سابقه سفر مقامهای عراقی از جمله ایاد علاوی، جلال طالبانی، مسعود بارزانی و سید عمارالحکیم به عربستان در حالی است که سعود الفیصل وزیر امور خارجه این کشور مدعی شد اوضاع داخلی عراق ربطی به کشورش ندارد.



گفته می شود طی روزهای اخیر این اساس، نزدیک شدن هر چه بیشتر مواضع ائتلاف ملی (حکیم) و ائتلاف دولت قانون (مالکی) موجبات نگرانی سران عربستان را فراهم آورده است.

خاطر نشان می شود، "ایاد جمال الدین" از رهبر فهرست احرار که از نامزدهای مورد حمایت کامل عربستان در انتخابات پارلمانی بود، به سختی شکست خورد و تنها چهار هزار رای به دست آورد.



این شخصیت سکولار علاوه بر دریافت کمکهای مالی، مورد حمایت شدید شبکه العربیه عربستان قرار داشت.



در جریان انتخابات اخیر، فهرست العراقیه نیز مورد حمایتهای مالی و تبلیغاتی گسترده عربستان و برخی کشورهای عربی قرار داشت و در این زمینه ایاد علاوی پیش از برگزاری انتخابات با پادشاه سعودی دیدار کرده بود.