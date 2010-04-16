به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دالاییلاما برنده جایزه صلح نوبل 1989 که مبارز آزادی تبت با شیوه غیرخشونت آمیز است بر مفهوم محبت در زمینههای مختلف بهشدت تأکید دارد.
دالاییلاما چهاردهمین رهبر معنوی بودائیان تبت است که در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق و پس از گذشت 9 سال از اشغال تبت توسط نیروهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان در دارمسالا هندوستان مستقر است.
دالاییلاما یک واژه مغولی به معنای اقیانوس حکمت است. وی زندگی رهبانی خود را در شش سالگی آغاز کرد.
مادر ترزا راهبه کاتولیک آلبانیایی بود که در هندوستان زندگی میکرد و یک بنیاد خیریه در کلکته تأسیس کرد. وی در طول 45 سال برای فقرا، بیماران، ایتام و افراد در بستر مرگ خدمت کرد. به دنبال مرگ مادر ترزا وی بهسرعت از سوی ژان پل دوم تقدیس شد.
