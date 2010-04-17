برگی از تاریخ ایران و جهان

هفدهم آوریل:

روز جهانی هموفیلی

فروردین (16 آوریل) سالروز تولد فرانک استابل از بنیانگذاران فدراسیون جهانی هموفیلی، مبنای روزی برای حمایت از بیماران هموفیلی قرار گرفته است.

روز جهانی هموفیلی برای اولین بار از سوی فدراسیون جهانی هموفیلی در سال 1989 تعیین شد. در روز جهانی هموفیلی قرار است توجه دولت‌ها و مردم جهان به مشکلات و مسائل مختلف جامعه هموفیلی جهان جلب شود.

اعلام استقلال سوریه

سال 1946 میلادی سوریه از فرانسه استقلال یافت . درهمین روز آخرین گروههای نظامی فرانسه کشور سوریه را ترک کردند .

پس از تجزیه دولت روم ، سوریه یا شام جزو قلمرو امپراطورى روم شرقى (بیزانس) قرار گرفت . در قرن هفتم میلادى (سال سیزدهم هجرى) با فتح خالد بن ولید ، سوریه در زمره کشورهای اسلامی در آمد .

نمایش نخستین فیلم ناطق جهان



در چنین روزی در سال 1923 میلادی نخستینپ فیلم ناطق جهان به نمایش در آمد . این فیلم "نگهبان گیج" نام داشت که در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا به نمایش عمومی گذاشته شد .

نخستین حق رأی



سال 1889 برای نخستین بار در دنیا زنان نیوزیلند حق رأی در یافت کردند . البته این امر هم نوعی سیاست به حساب می آمد چرا که در این کشور زنان نسبت به مردان کمتر بودند و حاکمان این کشور قصد داشتند با این استراتژی سیاسی شمار زیادی از زنان جهان را به نیوزیلند دعوت کنند .



پایان بردگی در حبشه



در چنین روزی در سال 1932 میلادی امپراطور اتیوپی نظام بردگی را در این کشور پایان داد . حبشه یا اتیوپی از گذشته های دور به عنوان مرکز برده داری و برده فروشی در جهان به شمار می آمد .

قرارداد ضد نازیسم



سال 1939 میلادی سه کشور بر یتانیا ، فرانسه و روسیه با یکدیگر قرار ضد نازیسم را به امضا رساندند .

جمهوری در بنگلادش



در سال 1971 میلادی جمهوری بنگلادش تحت رهبری شیخ مجیب الرحمان در این کشور شکل گرفت .