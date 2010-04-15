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۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

توسط معاون اول رئیس جمهور/

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوزستان افتتاح شد

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوزستان افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه جانبی همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از هیئت وزیران پیش از ظهر پنجشنبه افتتاح شد.

به گزراش خبرنگار مهر در اهواز،  در این نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری  استان خوزستان با حضور دستگاه های اجرایی استان خوزستان برای سرمایه گذاران حاضر در این همایش معرفی خواهد شد.

اطلاعات پروژه هایی که قرار است در روز همایش به سرمایه گذارن معرفی شود، تکمیل و در کتابی با عنوان کتاب طلایی استان به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است.
همچنی سرمایه گذاران با استفاده از راهنمایی های این کتاب می توانند پروژه های دلخواه خود برای سرمایه گذاری را انتخاب کنند.
 
 در روز اول این همایش شرکت کنندگان در چهار پانل تخصصی حضور خواهند داشت و از نزدیک با اطلاعات پروژه ها و قوانین سرمایه گذاری در ایران آشنا می شوند.
 
در روز دوم، سرمایه گذاران به منظور آشنایی بیشتر با استان از صنایع و توانمندیهای استان در بخش های مختلف دیدن می کنند.
 
 این همایش روز 26 فروردین با افتتاحیه نمایشگاه معرفی توانمندی های استان خوزستان توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح آغاز به کار می کند.
 
کد مطلب 1064391

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