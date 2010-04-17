حسادت واقعا زنان را کور می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مطالعه ای بر روی گروهی از زوجهای داوطلب، دانشمندان دریافتند برانگیختن حس حسادت در میان افراد مختلف تاثیر بسیار شدیدتری بر روی زنان حسود می گذارد.

در این آزمایش زوجها در کنار یکدیگر و پشت رایانه های مجزایی که توسط یک پرده از هم جدا شده بود قرار گرفتند. زنان داوطلب باید از میان یکسری از تصاویر مرتبط با طبیعت و معماری تعدادی تصویر را انتخاب می کردند و در عین حال باید از تصاویر آزار دهنده و ناخوشایندی که در میان این تصاویر قرار داشتند نیز چشم پوشی می کردند.

در این میان آزمایش کنندگان با برانگیختن حس حسادت زنان داوطلب نسبت به همسران خود دریافتند زنانی که از حس حسادت شدید برخوردارند، نسبت به برانگیختگی این احساس بیشتر آزرده شده و در نتیجه تصاویر ناخوشایند موجود در آزمایش تاثیر بیشتری بر روی آنها گذاشته و توانایی خود را در دیدن و انتخاب تصاویری که مورد نظر محققان بود از دست می دادند.

بر اساس نتایج به دست آمده محققان دانشگاه دلور اعلام کردند به نظر می آید مغز در سازماندهی اطلاعات ویژه احساسی عملکردی عجیب دارد و از این رو زمانی که داوطلبان در هنگام دریافت سیگنالهای حسادت تصاویر آزار دهنده را بر روی نمایشگر رایانه مشاهده می کردند چشم پوشی از آنها برایشان امری سخت و غیر ممکن بود.

بر اساس گزارش لایو ساینس، محققان باور دارند زمانی که محرکهای احساسی به وجود می آیند توجه فرد را به سوی خود جلب می کنند و در نتیجه تمرکز فرد بر روی دیگر رویدادهایی که در همان لحظه در حال رخ دادن هستند، مختل خواهد شد. این رویداد برای افرادی که به اضطراب مبتلا هستند تاثیرات شدیدتری به جا خواهد گذاشت و با افزایش شدید سطح اضطراب و تشویش، تمرکز و نیروی بینایی این افراد را به شدت مختل خواهد کرد.