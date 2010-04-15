جزئیات برنامه کنفرانس خلع سلاح در تهران/افتتاحیه با سخنرانی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، شعار اصلی این کنفرانس"انرژی هسته ای برای همه ، سلاح هسته ای برای هیچکس" است.

این مراسم روز شنبه بعد از خوش آمدگویی منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی افتتاح خواهد شد و با سخنرانی میهمانان ویژه و مقامات جمهوری اسلامی ایران و سپس وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده در اجلاس ادامه خواهد یافت.

عصر روز شنبه نیز کنفرانس تهران ادامه سخنرانی های اصلی توسط میهمانان ویژه، وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده، معاونین وزیر خارجه کشورهای شرکت کننده و رؤسا و نمایندگان سازمانهای منطقه ای و بین المللی را در برنامه دارد.

مهمانانان کنفرانس تهران شنبه شب نیز قرار است در ضیافت شام به میزبانی متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شرکت کنند.

کنفرانس تهران در صبح روز یکشنبه برنامه دومین روز خود را آغاز می کند که برگزاری سه پانل تخصصی شامل «چالشهای خلع سلاح»، «تعهدات بین المللی کشورها در زمینه خلع سلاح وعدم اشاعه، آثار عدم نابودی سلاح های کشتار جمعی»و «راهکارهای عملی برای تحقق خلع سلاح» در برنامه صبح یکشنبه قرار دارد.

همچنین برخی وزرای خارجه ای که در روز دوم برگزاری کنفرانس وارد تهران می شوند عصر یکشنبه در اجلاس سخنرانی خواهند کرد.

پایان بخش کنفرانس تهران جلسه جمع بندی و ارائه گزارش رؤسای سه پانل تخصصی به پانل عمومی است و در نهایت با سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خلع سلاح تهران به کار خود پایان می دهد.

بازدید از شهر تاریخی اصفهان نیز در برنامه مهمانان کنفرانس تهران بعد از پایان کنفرانس قرار دارد.

در حاشیه این کنفرانس نیز نمایشگاه قربانیان سلاح های شیمیایی در دوران هشت سال دفاع مقدس و نیز نمایشگاهی از جنایات امریکا در حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی دایر خواهد بود.