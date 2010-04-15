افتتاح مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگر استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین ظهر امروز با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر کشور، علیخانی و طاهرخانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مرکز آموزشی علمی - کاربردی خانه کارگر استان قزوین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این مرکز آموزشی با 300 میلیون تومان هزینه در مدت 5 ماه ساخته شده و با هزار و 200 متر مربع مساحت دارای 18 کلاس درس، کارگاه‌های آموزشی عکاسی و چاپ و سایت رایانه‌ای است.

مرکز آموزشی علمی- کاربردی خانه کارگر استان قزوین در حال حاضر با یک هزار و 700 دانشجوی دختر و پسر در 16 رشته گرافیک، نرم افزار کامپیوتر، نقشه کشی صنعتی، ماشین ابزار، مهندسی ساخت و تولید ماشین ابزار، تصویرسازی، آموزش زبان انگلیسی، حسابداری صنعتی، خدمات مالی در واحدهای صنعتی، خدمات مشاوره حقوقی صنعتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پودمانی و ترمی در شهر الوند مرکز شهرستان البرز فعالیت می‌کند.

مرکز آموزشی علمی- کاربردی خانه کارگر استان قزوین با همکاری خانه کارگر جمهوری اسلامی و دانشگاه جامع علمی - کاربردی با هدف ارائه آموزش‌های علمی و کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش‌های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی تاسیس شده است.