خراسان رضوی علاقمند به گسترش روابط با پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر پنجشنبه در مراسم روز ملی پاکستان که با حضور سرکنسول این کشور در مشهد برگزار شد با بیان اینکه پاکستان بزرگ‌ترین کشور اسلامی منطقه است، افزود: ایران و پاکستان نقاط اشتراک بسیاری زیادی را دارند که از مهم‌ترین آنها مسلمان بودن هر دو ملت است.

استاندار خراسان رضوی گفت: روابط دیپلماتیک دو کشور نیز همواره در سطح بسیار مطلوبی بوده است.

وی با اشاره به سفرهای متعدد مقامات کشوری و استانی دو کشور تاکید کرد: خراسان رضوی از اعزام و پذیرش هیات هایی در زمینه های مختلف استقبال می کند.

صلاحی علامه اقبال لاهوری را از بزرگترین ادیبان و پارسی گویان دانست و گفت: تنها شاعری که وقوع انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرد، اقبال لاهوری بود که شعری را نیز خطاب به جوانان کشور سروده است.

همچنین سرپرست نمایندگی وزرات امور خارجه در شمال و شرق کشور نیز در این نشست اذعان داشت: ایران و پاکستان اشتراکات فرهنگی، تاریخی بسیاری دارند و به تعبیری می‌توان این دو را یک ملت خواند.

هادی علیپور با بیان اینکه در سال گذشته ایران و پاکستان 18 هیئت مبادله کردند، افزود: در سال گذشته پس از سفر استاندار سابق به لاهور و سفر سروزیر ایالت پنجاب پاکستان به ایران و خراسان، 18 هیئت همکاری مبادله شده است که این نشان از اهتمام ویژه مسئولان دو کشور برای نزدیکی روابط است

