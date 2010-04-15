برای 653 مددجوی کمیته امداد گلستان شغل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبر ظهر پنجشنبه در نشست این اداره کل افزود: در جلسه مشترک مدیران کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره کار و امور اجتماعی استان گلستان تفاهمنامه ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضاء رسید.

وی اظهار داشت: در این تفاهم نامه آمده است تا پایان سال جاری تعداد 653 خانوار تحت پوشش کمیته امداد باید بر اساس استعدادها و توانمندیهایشان با همکاری اداره کار و امور اجتماعی مشغول به کار شود.

به گفته حاجی اکبری، معدل وام اشتغال برای هر خانوار در این تفاهمنامه تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شده است .

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در سال همت مضاعف وکار مضاعف حدود 95 درصد از دانشجویان در نوبت حمایت با حمایت این نهاد از طریق کمکهای موردی وسرفصل مربوطه جهت بهره مندی از خدمات دانشجوئی در حال معرفی هستند.

وی عنوان کرد: تعداد 500 نفر از دانش آموزان مقطع سوم متوسطه و پیش دانشگاهی جهت شرکت در کنکور آزمایشی به مؤسسه رزمندگان اسلام بصورت رایگان معرفی شدند.

55 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.