آبرسانی سیار به 81 روستای استان زنجان به دلیل خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کریمی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست جلسه کمیته انسجام بخشی آب و فاضلاب استان زنجان که با محوریت تامین آب شرب روستاها و شهرها از سدهای استان برگزار شد، افزود: شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری استان باید به سمت انتقال مطالبات یکسان و هماهنگی های بیشتر در نشستهای استانی حرکت کنند.

همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: نباید تلقی شود شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی دو مجموعه منفک از هم هستند، بلکه می توانند در نیل به اهداف به صورت یکپارچه عمل کنند

سیدهاشم حسینی راد با تاکید بر لزوم پرهیز از سیاسی کاری در کارها، افزود: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که ما در شهر آب داشته باشیم، اما یک روستای همجوار از این نعمت الهی بی بهره بماند.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر ادامه داد: متأسفانه روستاهای استان در این جریان، بیشترین خسارات را متحمل شده اند که در این میان تلاش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای جبران خسارت های خشکسالی ستودنی است.