هزار نفر از فارغ التحصیل دانشگاه های بوشهر به سر کار رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد از ظهر پنجشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: سهمیه طرح کارورزی دانش ‌آموختگان دانشگاهی استان بوشهر مربوط به تفاهم نامه های منعقده فی مابین دستگاه های اجرایی مختلف با وزارت کار و امور اجتماعی یک هزار و 590 نفر بوده است.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله طرحهای موفق در زمینه توسعه اشتغال دربین فارغ التحصیلان دانشگاهی است، اظهار داشت: در صورت بستر سازی و برنامه ریزی مناسب و رفع موانع ومشکلات پیش روی طرح مذکور، حجم قابل توجهی از اشتغال را به همراه خواهد داشت .

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر طول مدت دوره کارورزی را 11 ماه عنوان کرد و گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر در صورت داشتن شرایط سنی به ترتیب 27، 30 ، 33و 35 سال می توانند در طرح مذکور شرکت کند.

باشی زادگان افزود: پذیرفته شدگان می توانند در طول شرکت در دوره از کمک هزینه کارورزی برای دوره کاردانی 50 درصد، کارشناسی 70 درصد و کارشناسی ارشد و دکتری 90 درصد حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده، بهره مند شود.

وی با بیان این که بیمه حوادث و عمر نیز به آنان تعلق خواهد گرفت، اظهار داشت: تاکنون مبلغی بالغ بر چهار میلیارد و 743 میلیون ریال حق الزحمه به کارورزان پرداخت شده است که از این مبلغ 890 میلیون ریال در سال 87 و 3 میلیارد و 853 میلیون ریال در 88 بوده است.

مدیرکل کار و اموراجتماعی استان بوشهر، عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی از جمله اداره کل کمیته امداد امام خمیتی، اداره کل راه وترابری ، جهادکشاورزی ، سازمان بازرگانی ، اداره کل تعاون و سازمان بهزیستی را در خصوص اطلاع رسانی وجذب کارورز در سال گذشته مثبت ارزیابی نمود.