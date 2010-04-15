کمیته امداد در شناسایی نیازمندان وسواس را کنار بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر کمکرسانی به مردم در اسرع وقت تأکید کرد و بیان داشت: دقت خوب و به جا است، اما کمیته امداد نباید در بررسیها دچار وسواس شود.
وی اضافه کرد: نباید برای تحت پوشش قرار گرفتن نیازمندان، قید و شرطی قائل شد و همین که مشخص شد کسی نیازمند است و افراد معتمد تأیید کردند، باید نیاز آنها را در اسرع وقت تأمین کرد.
مکارم شیرازی با بیان اینکه علیرغم نیاز شدید مالی، مبلغی که به بعضی خانوادهها تعلق میگیرد ناچیز است، بیان داشت: خوب است در کمیته امداد کمیت، فدای کیفیت شود و باید تعداد افراد تحت پوشش را کمتر کرد و در عوض به تأمین نیازهای مالی خانوادههای باقی مانده افزود.
این مرجع تقلید با اشاره به این که فعالیتهای کمیته امداد در زمینههای ارشادی، فرهنگی، اصلاحی و تأمین نیازهای مالی نیازمندان حقانیت انقلاب را تائید کرده است، اظهار داشت: انقلاب شجره طیبهای است که یکی از ثمرات و شاخ و برگهای آن، کمیته امداد امام خمینی(ره) است.
وی کمک و انفاق به نیازمندان را باعث ارتقای روح و رشد معنویت و روحانیت در فرد انفاق کننده دانست و افزود: باید حقیقت قرآنی انفاق برای مردم مشخص شود و خیرین و کسانی که انفاق میکنند بدانند، انفاق به دیگران قبل از اینکه به سود نیازمندان باشد منفعتی برای خود آنان است.
سرمایه اصلی کمیته امداد اعتماد مردم است
مکارم شیرازی در ادامه سرمایه اصلی کمیته امداد را اعتماد مردم دانست و اضافه کرد: باید این سرمایه را روز به روز از طرق مختلف بیشتر جذب کرد.
وی حضور کمیته امداد در رسانهها را کم رنگ ارزیابی کرد و گفت: این کار ریا نیست و کمیته امداد باید در رسانهها در خصوص فعالیتهای صورت گرفته از سوی این کمیته برای مردم اطلاع رسانی کند تا مردم برای کمک به دیگران تشویق شوند.
مکارم شیرازی بر کمکهای فرهنگی به نیازمندان از طریق کمیته امداد تأکید کرد و گفت: زمانی که شما خانوادههای نیازمند را در تأمین نیازهای مالی یاری میکنید، زمینه صمیمیت بین شما و آنها فراهم میشود و این فرصت خوبی را در اختیار شما میگذارد که به آنها توصیههای فرهنگی نیز داشته باشید.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان افزود: امیدواریم در جایی که بودجه ورزش در سال جاری 5 برابر میشود، کمک دولت به کمیته امداد نیز افزایش یابد تا این کمیته به توفیقات بیشتری دست پیدا کند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی خواستار پرهیز از وسواس و در شناسایی نیازمندان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) شد.
