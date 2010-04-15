به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر پنج شنبه در شورای اداری تبلیغات اسلامی مازندران افزود: این دوره از آموزش به منظور ارتقاء سطح آگاهی ها و معلومات در بین روحانیون ویژه مستقر در این استان برگزار خواهد شد .

وی تصریح کرد : روش بیان احکام ، آسیب شناسی فرهنگی جوان ، آشنایی با فنون سخنوانی و آموزش مبانی و آداب معاشرت از موضوعات آموزشی است که در این دوره توسط دو نفر از اساتید پیشنهادی بنامهای دکتر فلاح زاده و تقی پور تشکیل خواهد شد .

شکریان افزود: آموزش کوتاه مدت ویژه روحانیون مستقر در مازندران در پنجم و ششم اردیبهشت سال جاری در مجتمع کوثر شهرسیتان بابلسر برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز گفت : آثار فاخر علامه حسن زاده آملی دربین مدیران ارشد دستگاههای اجرایی مازندران توزیع شد .

مرتصی نوربخش اظهار داشت : این اداره کل در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ غنی دینی جامعه در اولین نشست شورای اداری استان در بین مدیران ارشد دستگاههای اجرایی دولت این استان اقدام به انجام این کار نموده است . در این نشست که با حضور استاندار ، معاونین وی و همه مدیران ارشد دستگاههای اجرایی برگزار شد.

وی افزود: تبلیغات اسلامی استان در جهت معرفی آثار فاخر و ارزنده علامه حسن زاده آملی اقدام به توزیع دو جلد از آثار عرفانی و الهی و همچنین جزوه زندگینامه ، خاطرات ، تحصیلات و شرح سایر آثار این حکیم فرزانه نمود .

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: علامه حسن زاده آملی دارای بیش از 120 اثر در موضوعات متنوع عرفانی ، اخلاقی ، فلسفی ، عرفانی ، تفسیری ، کلامی ، ریاضی ، نجومی ، ادبی و متفرقه دارد .