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۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

تبلیغات اسلامی مازندران آموزش کوتاه‌ مدت روحانیون را برگزار می‌کند

تبلیغات اسلامی مازندران آموزش کوتاه‌ مدت روحانیون را برگزار می‌کند

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت : با همکاری واحد آموزش و امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران یک دوره آموزش کوتاه مدت را ویژه روحانیون برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر پنج شنبه در شورای اداری تبلیغات اسلامی مازندران افزود: این دوره از آموزش به منظور ارتقاء  سطح آگاهی ها و معلومات در بین روحانیون ویژه مستقر در این استان برگزار خواهد شد .

وی تصریح کرد : روش بیان احکام ، آسیب شناسی فرهنگی جوان ، آشنایی با فنون سخنوانی و آموزش مبانی و آداب معاشرت از موضوعات آموزشی است که در این دوره توسط دو نفر از اساتید پیشنهادی بنامهای دکتر فلاح زاده و تقی پور تشکیل خواهد شد .

شکریان افزود: آموزش کوتاه مدت ویژه روحانیون مستقر در مازندران در پنجم و ششم اردیبهشت سال جاری در مجتمع کوثر شهرسیتان بابلسر برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز گفت : آثار فاخر علامه حسن زاده آملی دربین مدیران ارشد دستگاههای اجرایی مازندران توزیع شد .

مرتصی نوربخش اظهار داشت : این اداره کل در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ غنی دینی جامعه در اولین نشست شورای اداری استان در بین مدیران ارشد دستگاههای اجرایی دولت این استان اقدام به انجام این کار نموده است . در این نشست که با حضور استاندار ، معاونین وی و همه مدیران ارشد دستگاههای اجرایی برگزار شد.

وی افزود:  تبلیغات اسلامی استان در جهت معرفی آثار فاخر و ارزنده علامه حسن زاده آملی اقدام به توزیع دو جلد از آثار عرفانی و الهی و همچنین جزوه زندگینامه ، خاطرات ، تحصیلات و شرح سایر آثار این حکیم فرزانه نمود .

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: علامه حسن زاده آملی دارای بیش از 120 اثر در موضوعات متنوع عرفانی ، اخلاقی ، فلسفی ، عرفانی ، تفسیری ، کلامی ، ریاضی ، نجومی ، ادبی و متفرقه دارد .

کد مطلب 1064486

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