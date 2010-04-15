پذیرش شش مقاله اساتید دانشکده علوم پایه زنجان در کنگره های بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی صلوتی ظهر پنج شنبه افزود: مقاله خانمها مهتاب مروجی با عنوان"تعیین و بررسی خصوصیات شخصیتی معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران"، دو مقاله ازاعظم روشندل باعناوین " بررسی تصویر ذهنی ازجسم و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دانشجویان ایران" و "بررسی شیوع سوء مصرف مواد، افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان" است.

وی ادامه داد: سه مقاله از یلداصادق زاده باعناوین"بررسی فراوانی عفونت های ادراری بیمارستانی دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفیعیه زنجان"،"مقایسه تاثیرآموزش احیاء قلبی ریوی به دو روش آموزشی متداول و تلفیقی برآگاهی و عملکرد دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال1388"و"تاثیربازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی زنجان"ارائه شده است.

صلوتی افزود: این مقالات به صورت سخنرانی درکشورهای آلمان، یونان، فرانسه، فنلاند و امارات متحده عربی پذیرش و ارئه شده اند.





