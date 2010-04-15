برنامه های بهداشت و سلامت در تمام طول سال پیگیری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا اسم حسینی بیش از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامییه هفته سلامت در آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی (ره) با تاکید بر برنامه ریزی مدرن بر سالم سازی و افزایش سلامت شهرنشینی گفت: برای ساختن جامعه سالم بایستی از تمام ظرفیت های اقشار مختلف اجتماع استفاده بهینه کرد و فراهم ساختن زیرساخت ها و امکانات اولیه از ملزومات رفاه و آرامش مردم در جهت رسیدن به دورنمای سلامت جامعه است.

وی با بیان اینکه بدون در نظر گرفته امر سلامت در مدیریت شهرها ،توسعه و پیشرفت جامعه حاصل نمی شود، بیان کرد: در راهبرد و مدیریت جوامع بدون در نظر گرفتن برنامه های سلامت، شکوفایی اجتماع تحقق نمی یابد.

اسم حسینی ساماندهی ورودی و خروجی شهر ارومیه را امری بسیار ضروری در سلامت شهرنشینی دانست واظهار داشت: ابنیه و بناهای شهر ارومیه از لحاظ فنی با استانداردهای تعیین شده فاصله زیادی دارند.

وی همچنین تاکیدکرد: وضعیت سرویس های بهداشتی عمومی احداث شده در سطح شهر ارومیه مناسب یک شهر سالم نیست.

اسم حسینی با تاکید بر رسیدگی بیشتر به خط کشی معابر و خیابانها وگلکاری میادین،عنوان کرد: نگاه ویژه مسئولان و مدیران شهر ارومیه به اهمیت ورزش همگانی لازم است.

این مسئول افزود: مدیریت شهری همراه با دیگر سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع سلامت باید با تولید ایده والگوبرداری از سایر شهرهای کشور بدون هدر دادن منابع برای زیباسازی شهر ارومیه تلاش کنند.

در پایان مراسم اختتامیه هفته سلامت علاوه برتجلیل از فعالان عرصه سلامت ارومیه، خودروهای سازمانها و ارگانهای مرتبط با موضوع سلامت ،توانمندی و دستاوردهای خود را در سطح شهر بنمایش عمومی گذاشتند.