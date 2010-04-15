به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش، ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش خانه های آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: اگر نتوانیم زیبایی‌های فرهنگ اسلامی را به نسل جوانمان منتقل کنیم، زمینه برای انتقال فرهنگ بیگانه از طریق دریچه‌هایی که به سوی فرهنگ ایرانی گشوده شده همچون ماهواره و شبکه اینترنت و ... باز گذاشته‌ایم و جوانان به دلیل خلاء فرهنگی، این محتوای بیگانه را خواهند پذیرفت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کانون‌های مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی مقدس در کنار مساجد و زیر نظر نیروهای متعهد می‌تواند یکی از فراگیرترین، موثرترین و مفیدترین مراکز فرهنگی تربیتی کشور باشند، گفت: با توجه به کثرت و گستردگی مساجد در اقصی نقاط کشور در شهرها و روستاها و محلات این کانون‌های فرهنگی هنری می توانند نقش بسزایی در توسعه فرهنگی تربیتی کشور ایفا کنند اگرچه هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور زوجین جوان در مشهد و دریافت آموزش‌های خانواده در کنار بهره گیری از معنویات، حرکت مفید و ارزشمندی است گفت: من معتقدم هر اقدامی که در جهت تسهیل امر ازدواج و آموزش مهارت‌های خانواده صورت بگیرد، گامی موثر در جهت تحکیم بنیان خانواده تلقی می شود.

وی ادامه داد: متولیان کانون‌های مساجد باید دقت کنند که این حرکت موجب کادرسازی برای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شود و افرادی که در این اردوهای اموزشی زیارتی شرکت می کنند خود مربیانی بشوند برای انتقال ابن آموزش‌ها به دیگران و موجبات عضو گیری و مشارکت بیشتر جوانان را فراهم سازند.

وی با تاکید بر اینکه قالب اردو از جذاب ترین اشکال فعالیت‌های فرهنگی تربیتی است گفت: در قالب این اردو ها فرصت‌هایی فراهم می شود برای آموزش یک زندگی ایده آل به نسل جوان و می توان در کنار تفریح و تنوع، آموزش‌های ارزشمندی نیز ارائه کرد.