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۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۱۹

آموزه های دینی قوی جایی برای فرهنگ بیگانه نمی‌گذارد

آموزه های دینی قوی جایی برای فرهنگ بیگانه نمی‌گذارد

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر ظرف فرهنگی جوان از آموزه های دینی سرشار شود جایی برای هجوم فرهنگ بیگانه باقی نمی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش، ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش خانه های آسمانی در جمع خبرنگاران افزود: اگر نتوانیم زیبایی‌های فرهنگ اسلامی را به نسل جوانمان منتقل کنیم، زمینه برای انتقال فرهنگ بیگانه از طریق دریچه‌هایی که به سوی فرهنگ ایرانی گشوده شده همچون ماهواره و شبکه اینترنت و ... باز گذاشته‌ایم و جوانان به دلیل خلاء فرهنگی، این محتوای بیگانه را خواهند پذیرفت.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کانون‌های مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی مقدس در کنار مساجد و زیر نظر نیروهای متعهد می‌تواند یکی از فراگیرترین، موثرترین و مفیدترین مراکز فرهنگی تربیتی کشور باشند، گفت: با توجه به کثرت و گستردگی مساجد در اقصی نقاط کشور در شهرها و روستاها و محلات این کانون‌های فرهنگی هنری می توانند نقش بسزایی در توسعه فرهنگی تربیتی کشور ایفا کنند اگرچه هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.
 
وی با اشاره به اینکه حضور زوجین جوان در مشهد و دریافت آموزش‌های خانواده در کنار بهره گیری از معنویات، حرکت مفید و ارزشمندی است گفت: من معتقدم هر اقدامی که در جهت تسهیل امر ازدواج و آموزش مهارت‌های خانواده صورت بگیرد، گامی موثر در جهت تحکیم بنیان خانواده تلقی می شود.
 
وی ادامه داد: متولیان کانون‌های مساجد باید دقت کنند که این حرکت موجب کادرسازی برای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شود و افرادی که در این اردوهای اموزشی زیارتی شرکت می کنند خود مربیانی بشوند برای انتقال ابن آموزش‌ها به دیگران و موجبات عضو گیری و مشارکت بیشتر جوانان را فراهم سازند.
 
وی با تاکید بر اینکه قالب اردو از جذاب ترین اشکال فعالیت‌های فرهنگی تربیتی است گفت: در قالب این اردو ها فرصت‌هایی فراهم می شود برای آموزش یک زندگی ایده آل به نسل جوان و می توان در کنار تفریح و تنوع، آموزش‌های ارزشمندی نیز ارائه کرد.
کد مطلب 1064516

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