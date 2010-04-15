نیروگاه بوشهر در ماه آگوست راه اندازی می شود/ نگرانیها بی مورد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "سرگئی کرینکو" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران در بوینس آیرس، گفت : راکتوری که توسط روسیه در بوشهر ساخته شده است برای ماه آگوست راه اندازی می شود.

کرینکو در ابتدای فرودین ماه سال جاری نیز از راه اندازی نیروگاه بوشهر پیش از پائیز سال جاری خبر داده بود.

وی گفت: راه اندازی برای ماه آگوست برنامه ریزی شده است و ما مطابق برنامه پیش می رویم.

کرینکو افزود : نیروگاه اتمی بوشهر تهدیدی برای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیست و هیچ کس نگران نیروگاه بوشهر نیست.

وی خاطر نشان کرد هیچ تاخیری در ساخت نیروگاه وجود ندارد و همه امور طبق جدول زمانبندی که یک سال و نیم قبل با ایرانیان مورد موافقت قرار گرفته بود، پیش می رود.



در ماه گذشته "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه با بیان اینکه نخستین راکتور نیروگاه اتمی صلح آمیز بوشهر از تابستان راه اندازی می شود در عین حال از تعیین تاریخ دقیق تکمیل نهایی این نیروگاه خودداری کرد.



رئیس شرکت "روس اتم" پیشتر اعلام کرده بود که نخستین نیروگاه هسته ای ایران در شهر جنوبی بوشهر تا پایان سال 2010 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



همچنین"علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر را اواخر سپتامبر اعلام کرده بود.



غرب و در راس آنها آمریکا فشارهای زیادی را بر روسیه وارد می کنند تا از عمل به تعهدات خود در زمینه راه اندازی نیروگاه اتمی صلح آمیز بوشهر خودداری کند و روسها هم متاسفانه به تعهدات خود در برابر جمهوری اسلامی ایران و راه اندازی نیروگاه بوشهر در موعد توافق شده، پایبند نبوده اند.