به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که 6 فضانورد شاتل دیسکاوری در سپتامبر سال 2010 آخرین سفر خود را به سوی مدار زمین آغاز کنند یک فضانورد جدید نیز آنها را همراهی خواهد کرد. روبات - فضانورد Robonaut 2 روباتی شبه انسانی است که توسط سازمان ناسا و شرکت جنرال موتورز تولید شده و در این سفر در کنار فضانوردان اولین ماموریت فضایی خود را تجربه خواهد کرد.

این روبات 137 کیلوگرمی که به اختصار R2 خطاب می شود برای حضور در اولین ماموریت فضایی خود به ایستگاه بین المللی فضایی خود را آماده می کند، سفری که قدمی کوچک به سوی جهانی است که در آن روباتها و انسانها در کنار یکدیگر در فضا فعالیت خواهند کرد.

متاسفانه R2 در حال حاضر قادر به برداشتن این یک قدم کوچک و رو به جلو نیست زیرا اکنون تنها دارای یک سر، نیمتنه و دو بازو است که با انگشتها و دستهایی مشابه دستهای انسان تکمیل خواهند شد. اما همین اندازه نیز برای مشاهده عملکرد روباتهای شبه انسانی در شرایط خلاء کافی خواهد بود.

به گفته "جان اولسون" رئیس دفتر ائتلاف سیستمهای اکتشافی ناسا، این پروژه نمونه ای برای نمایش دادن تصوری قدیمی است که بر اساس آن در آینده نسلی از روباتها می توانند نه به عنوان جایگزینی برای انسان بلکه به عنوان همکارانی قدرتمند در فضا و زمین در کنار انسانها حضور داشته باشند و نقشهای کلیدی و حیاتی را در فعالیتهای مختلف به عهده بگیرند. وی باور دارد نیروی نهفته ای که در ترکیب انسانها و روباتها قرار دارد می تواند امکان فراتر رفتن و دستیابی به اهدافی والا که اکنون شاید تصور کردن آنها نیز دشوار باشد را فراهم آورد.

آنچه از نتیجه چنین آزمایشهایی به دست خواهد آمد در دستاوردهای کارخانه های زمینی نیز تاثیر خواهد داشت و از این رو است که شرکت جنرال موتورز نیز در همکاری نزدیک با ناسا در حال آماده ساختن R2 برای آخرین سفر فضایی شاتل دیسکاوری و اولین سفر فضایی روبات فضانورد است.

ناسا و جنرال موتورز از گذشته سابقه طولانی در زمینه محصولات روباتیک دارند. در شاتلها و ایستگاه فضایی و در کارخانه های خودروسازی، بازویهای روباتیک یکی از ابزارهای حیاتی به شمار می روند. ناسا همچنین روبات کانادایی چالاکی را در ایستگاه قرار داده است تا بتواند در فعالیتهایی که باید در خارج از ایستگاه انجام بگیرند به فضانوردان کمک کند. با این حال R2 می تواند میزان چالاکی در انجام ماموریتها را در ایستگاه فضایی و بر روی زمین به سطحی جدید برساند.

نیاز به استفاده از روباتهایی که بتوانند در شرایط خلاء، مواد بسیار حساسی که به راحتی تخریب می شوند را حمل کنند می تواند موارد مصرف R2 در ایستگاه را تعیین کند. فضانوردان می توانند از این روبات شبه انسان در نصب کردن صفحه های محافظ ایستگاه استفاده کنند.

با این حال R2 هنوز برای انجام چنین فعالیتهای ظریفی آماده نشده است، نمونه آزمایشی این روبات نیز به اندازه ای کامل نیست که بتواند شرایط نامناسب و سخت خلا و فضا را تحمل کند. از این رو در سفر اول R2 درون لابراتوار Destiny ایستگاه نگهداری خواهد شد تا فضانوردان بتوانند عملکرد آن را در شرایط خلا و در برابر پرتوهای کیهانی مورد بررسی قرار دهند.

روبات در حال حاضر مشغول سپری کردن آزمایشهای خلاء و لرزش است. در حال حاضر ناسا و جنرال موتورز نمی توانند پیش بینی کنند تا چه اندازه قادر به تکامل دادن R2 هستند، این در حالی است که انتظار می رود طی سالهای در پیش رو، روباتهای انسان نمای پیشرفته تری نیز توسط دیگر شرکتها عرضه شوند.

شرکت جنرال موتورز تنها شرکت خودروسازی است که در زمینه تواناییهای فضایی به پیشرفتهایی دست یافته است شرکتهای فورد و USA، ائتلافی که فعالیتهای شاتلهای ناسا را مدیریت می کند در حال مطالعه و تحقیق بر روی نرم افزار شبیه سازی واقعیت مجازی هستند که می تواند برای بهبود طراحی فضاپیماها و خودروها، قبل از تولید واقعی آنها مورد استفاده قرار گیرند. شرکت کرایسلر نیز به تازگی به جمع شرکتهای همکار ناسا پیوسته است.

به گفته شرکت جنرال موتورز، این همکاری ها تنها جنبه تجاری و اقتصادی ندارد. در صورتی که دانش آموزان شاهد این باشند که فعالیت در رقابتهای صنعتی می تواند کاربردهای کیهانی داشته باشد علاقه آنها نسبت به علم، فناوری، مهندسی و ریاضی، گوی دانشگاهی که به STEM شهرت یافته است افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش ان بی سی، جنرال موتورز بخشی از هدف این همکاریها را تشویق تعداد بیشتری از کودکان برای وارد شدن به محیط این گوی علمی اعلام می کند زیرا باور دارد زمان آن فرا رسیده تا دوباره کودکان نسبت به مهندسی و فناوری اشتیاق پیدا کنند.