تولید انرژی بادی و خورشیدی در جنوب کرمان/ 10 میلیارد تومان هدر رفت انرژی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید محمود عطاری ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات برق در جنوب کرمان اظهار داشت: در راستای تامین برق جنوب استان کرمان و استفاده از انرژیهای نو در استان کرمان طرح تولید انرژی از طریق مولدهای بادی و همچنین تولید انرژی خورشیدی در جنوب کرمان طرح مطالعاتی طرح در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در مرحله ابتدایی سه میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: به دلیل شرایط خاص اقلیم جنوب کرمان و وجود مناطقی با وزش بادهای دائمی و همچنین استانداردهای لازم در خصوص تولید انرژی خورشیدی این طرح با جدیت دنبال می شود.

طی یک سال 10 میلیارد تومان انرژی در جنوب کرمان هدر رفته است

وی در ادامه با اشاره به هدر رفت انرژی در شهرستانهای جنوبی کرمان اظهار داشت: تنها در سال گذشته 10 میلیارد تومان انرژی در جنوب کرمان هدر رفته است.

وی بیشترین هدر رفت انرژی در این مناطق را مربوط به شهرستانهای کهنوج بم و جیرفت دانست و گفت: حجم زیادی از انرژی در این مناطق در بخش موتور پمپهای برق در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی گفت: تنها در سال گذشته 12 میلیارد تومان جهت کنترل افت انرژی در این مناطق درنظر گرفته شده است.

عطاری گفت: برای مهار این میزان افت انرژی در جنوب استان کرمان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه 70 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.